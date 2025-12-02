-
Според експерти влизането на страната ни в еврозоната вече е необратим процес
След масовите протести в София в понеделник темата за Бюджет 2026 отстъпи временно на заден план, но остава един от най-важните въпроси, които ще продължат да се обсъждат. Това коментираха икономистът Стоян Панчев и Михаил Кръстев от Съюза за стопанска инициатива в ефира на „Здравей, България“.
„След протестите вчера Бюджет 2026 остава малко на заден план, но все пак той е много важен казус, за който тепърва ще се говори. Бюджет не се пише на улицата и не се кове на площад“, подчерта Кръстев. По думите му предстоящите политически събития ще определят как ще се развие темата.
Икономистът Стоян Панчев определи събитията в столицата като най-масовия протест за последното десетилетие: „Поне от 2013 година насам това е най-големият протест. Очевидно събра хора с различни позиции на едно място.“
Според него фундаменталният проблем около Бюджет 2026 е липсата на политическа програма:
„Не може да се прави бюджет без да поемаш политическа отговорност. Не може да се вдигат данъци и осигуровки, без да си получил подкрепа – да си излязъл с програма, подкрепена на избори, и тогава да я приложиш.“
Панчев определи като „абсурдно“ заявлението на премиера Росен Желязков и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че не подкрепят бюджета, след като той вече е бил внесен: „Освен „ДПС – Ново начало", мисля, че и БСП харесаха този бюджет. Не разбирам каква е водещата роля на първата политическа сила, след като нейните представители сами заявяват, че не го харесват.“
Въпреки че Кръстев вижда процеса към влизането ни в еврозоната като необратим, Панчев не скри критичната си позиция: „Аз отдавна съм критик относно влизането на България в еврото, но на този етап това е необратимо.“
Той посочи, че повишението на цените вече е факт: „Цените на стоките вече са по-високи и това се случи точно преди влизането ни в еврозоната. Което и правителство да дойде на власт, няма как да промени този скок.“
Политическите коментари за безредиците в София
Стоян Панчев коментира и предложенията на различни политически сили: „Това, което Борисов предложи за нов бюджет за 2026, е същото, но без вдигане на данъците. Асен Василев пък предложи пълно преразглеждане на бюджета.“
Според него проектобюджетът за 2026 г. в своята същност „много прилича“ на бюджета за 2025 г.
Целия разговор гледайте във видеото.
