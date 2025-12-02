По-скъпа вода за битовите потребители с влизането ни в еврозоната от 1 януари. Разчетите са планирани в доклад на КЕВР, по който днес имаше обществено обсъждане.

Цените ще бъдат актуализирани в редица български градове. Най-скъпа ще бъде водата във Варна и в Русе - съответно 5,90 лева за кубически метър и 5,46 с ДДС. Най-голямо увеличение се очаква в Кърджали и Благоевград с 13 и 12%.

За столицата предвиденият ръст е с 9%. Така кубик вода ще струва малко над 4 лева. Окончателното решение ще бъде взето на 22 декември.

„Нищо не правят. Крадат ни. Отвсякъде ни крадат”. Така Виктория от Благоевград коментира очакваното повишение с 12% на кубик вода от Нова година. И пресмята колко плаща за трима души в домакинството.

„65-70 лева вода плащам. Плюс това си купуваме за пиене”, сподели тя.

Причината – лошо качество на водата. Покачването на цената нямало да доведе до подобряване на услугата.

„Никаква услуга нямаме. Нямаме. Само се увеличава цената, а услуги не се подобряват. Само събират парите”, смята Виктория.

На откритото заседание на КЕВР стана ясно, че комисията няма инструменти, с които да повлияе на увеличението на цените. Бизнес-плановете на дружествата са одобрени от общинските съвети и кметовете още преди 3 години.

„Единственият инструмент, който комисията притежава към настоящия момент е въз основа на отчетените резултати на ВиК-дружествата да коригира съответната цена. Тези отчетени резултати включват инфлация, изпълнение на инвестиционни програми, цена на електрическата енергия”, обясни председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

Критики към увеличението дойдоха и от омбудсмана Велислава Делчева, която съобщи, че само от началото на годината са постъпили над 500 жалби, повече от половината заради лошо качество.

„Това не може да продължава така, защото ние следващото лято ще бъдем отново свидетели на това как, например, в Плевен ще има поредната водна криза с 6,40% увеличение на цената”, каза тя.

Според омбудсмана загубите по мрежата са 60 на сто. Липсват и инвестиции.

„Аз ще настоявам за преосмисляне на тези цени. Надявам се те наистина да намерят начин, по който да регулират”, коментира омбудсмана.

“Участвах в общественото обсъждане, което КЕВР организира всеки път, когато има предвидено увеличаване на цените. Изразих своето несъгласие с това, че в по-голямата част от страната е предвидено около 6% увеличение на цената на водата. В Кърджали ще бъде над 13%”, коментира Делчева в “Обедния информационен блок” на NOVA NEWS

Тя припомни дълбоката водна криза в Плевен и лошото качество на водата в Брезник. “В много други области, като Перник, има няколко проблема - лошо качество на услугата, която предоставят ВиК операторите, лошо качество на водата и голяма загуба на вода по водопреносната система в цялата страна. Тя е около 60% средно, а на места - около 70%”, обясни омбудсманът.

“Не мисля, че на този фон е обосновано да се вдигат цените на водата. Най-малкото гражданите са много чувствителни по тази тема точно в този момент”, смята Делчева.

Според нея по-висока цена не гарантира по-качествена услуга, даже напротив. “Не можем да кажем, че увеличаването на цените, което в последните години е с едни 70%, води до по-добро качество на услугата. От 2022 година загубите на вода варират около 60%. Имаме едно постоянно количество на загуба на вода и същевременно увеличаване на цените. Нищо не се променя”, каза омбудсманът.

“В допълнение на това в доклада на КЕВР се отчитат над 500 милиона лева инвестиции, които са направили ВиК операторите, но всъщност гражданите продължават да се оплакват в омбудсманството по отношение на няколко неща - над 42% от подадените жалби са свързани с лошо качество на водата, има и за различни аварии, загуба на вода и воден режим”, обясни Делчева.

“Нека увеличим цените, но трябва да сме сигурни, че тези загуби се покриват, трябва да сме сигурни, че всички ВиК оператори поемат своите ангажименти и изпълняват своите инвестиционни и бизнес планове”, коментира тя.

По думите на омбудсмана това, което казва докладът на КЕВР, е че 9 от ВиК операторите не са изпълнили своите планове, а 32 не изпълняват някои от показателите за ефективност. “Това е особено тревожно. Такива констатации се правят и назад в годините, това не се променя”, смята Делчева.

