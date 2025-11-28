Проект на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предвижда повишение на цената на водата за битовите потребители в някои населени места от началото на следващата година. Общественото обсъждане на документа е насрочено за 2 декември, съобщават от БТА.

Според проекта водата в Кърджали ще поскъпне с 13,2% до 5,17 лв. за кубик, а в Благоевград – с близо 12% до 3,61 лв. В София цената се предвижда да се повиши с 9% до 4,03 лева, в Русе – до 5,64 лв., а във Враца – до 5,466 лв. Кубик вода ще струва по 5,10 лв. във Велико Търново, 5,20 лв. в Монтана, 4,9164 лв. в Габрово и 5,36 лв. в Плевен.

В други населени места обаче се предвижда намаление на цената: в Ямбол – с 16,5% до 5,13 лв., в Сливен – с 14% до 4 лв., в Пазарджик – с 5% до 3 лв., а в Перник – с 3,8% до 4,07 лв.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов призова ВиК операторите да не прилагат увеличението. „Моят призив към тях и към ВиК холдинга е тази опция да не се прилага“, заяви той на конференцията „Вода и сигурност – национални решения за критичните предизвикателства с европейска подкрепа“.

Същият апел отправи и председателят на парламентарната комисия Николай Нанков. Той подчерта, че МРРБ няма правомощия да влияе на общински ВиК дружества, които не са част от холдинга и според публичната информация предлагат най-големите увеличения – близо 12% в Сапарева баня и 11,2% в Троян. „Обявените от независимия регулатор цени са пределни, затова няма нужда да се всява излишна паника. Някои медии не отразиха и фактите за намаленията – като в Сливен с близо 15%, в Ямбол със 17,3% и в Пазарджик с почти 6%“, добави Нанков.

Иванов отбеляза, че правителството е набелязало мерки за подобряване на ВиК сектора, включително Националния борд по водите като координиращ механизъм и инвестиционни програми за общински проекти. „С Български ВиК холдинг и операторите се извършват действия за почистване, идентифициране на нови водоизточници, зониране на мрежата, ремонтни дейности и засилени проверки за нерегламентирано ползване на вода“, каза министърът.

За подмяна и реконструкция на ВиК инфраструктурата са необходими над 33 млрд. лв., като за най-спешните проекти – над 4 млрд. лв. Средствата ще се осигурят чрез национални и европейски програми. Към момента по Инвестиционната програма за общински обекти се финансират 728 ВиК обекта на обща стойност над 1 млрд. и 14 млн. лв., а седем ВиК оператори са бенефициенти по Програма „Околна среда“ 2021-2027 на стойност 1,062 млрд. лв.

Наред с това програмата „Развитие на регионите“ прилага интегриран подход за финансиране на проекти с комбинирани инвестиции, включително мерки за ВиК инфраструктура, градска среда и превенция на свлачища и наводнения.

Редактор: Ралица Атанасова