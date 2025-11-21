ВиК-Хасково започна акция по прекъсване на тръбите към нередовните си абонати в квартал „Република” в града. Заложени са суми в размер на 2 милиона лева към ВиК – Хасково. Поради това от предприятието периодично предприемат такива акции.

В четвъртък и петък багерът прекъсва водоподаването в квартал „Република”. Там домакинствата са задлъжнели с от 1000 до 6000 лева.

Няма фиксирана сума, над която се прекратява това планирано прекъсване, за да не бъде спряна водата. От ВиК казват, че тази акция ще продължи и през следващите дни и в селата около Хасково.

„500 лева плащаме. Защо държавата не взима решение да плащаме по-малко? Без вода може ли? Никъде не работим, откъде да вземем? Да крадем ли?“ – оправят въпроси и оплаквания жители на квартала.

„Задълженята са големите, тъй като те разхищават доста вода. Има над 1000 лева задължения, които прекъсваме. Има и доста, които се платиха, но обикновено, като дойдем тук на място с багера да прекъсваме, тогава се извършва плащането”, коментира ръководителят на отдел „Продажби” във ВиК – Хасково Пламена Илиева.

Акцията цели както събиране на дълговете, така и предотвратяване на незаконното присъединяване към водопреносната мрежа.

