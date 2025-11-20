На режим на водата към 17 ноември са 23 344 души, което е с 210 хиляди по-малко в сравнение със същия период на предходната година. Това стана ясно на провелото се днес заседание на Националния борд по водите с председател вицепремиера Атанас Зафиров.

Според представените данни от „Българския ВиК Холдинг“ към 17 ноември 2025 г. на територията на дъщерните дружества с режим на водоснабдяване в страната са два града и 72 села. Засегнатото население е 23 344 души. За сравнение със същия период на миналата година с режим на водоподаване са били 12 града 244 села, а засегнатото население е било 244 212 души или с 210 хиляди души повече.

Вицепремиерът Зафиров коментира, че този резултат, освен на природните дадености, се дължи и на синхронизираните усилия и постоянна работа на борда.

По време на заседанието бяха докладвани предприетите действия в община Брезник за разрешаване на проблема, свързан с режима на водата там и ползването на води от язовир „Красава“. Областният управител Людмил Веселинов отбеляза, че спирането на черпенето на води от язовира и включването на местен кладенец вече дава добър резултат, тъй като нивото на манган във водите „Красава“ са силно намалели. Той посочи, че ако държавата успее да финансира алтернативния водопровод от язовир „Студена“, ще се получи трайно решение на проблемите в община Брезник и на селата в Перник.

Вицепремиерът Зафиров отбеляза, че Брезник се е превърнал в един от символите на водната криза в страната и посочи, че със съвместни усилия единият от последните два града, останали с воден режим в България, е на път да намери окончателно решение. Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, докладва, че в Приложение 3 на Закона за държавния бюджет за тази година, са включени 20 ВиК обекта на община Брезник. Общината е подала заявление за финансиране на седем от тях. От подадените заявления са сключени шест споразумения, а два от обектите са приключени и вече са въведени в експлоатация към днешна дата.

В хода на заседанието бе обсъден и казусът с изсичането на гори около язовир „Йовковци“, област Велико Търново. Бордът препоръча да бъде организирана информационна среща с обществеността на Велико Търново, на която да бъде разяснена ситуацията. Напрежение има, коментира вицепремиерът Зафиров и настоя министрите на околната среда и водите и на земеделието да информират членовете на борда за предприетите от тях действия.

Албена Борисова от Българска банка за развитие представи пред членовете на борда разработената от банката програма за финансиране на проекти на ВиК дружества.

