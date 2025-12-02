Бойко Борисов с първи коментар, след като правителството взе решение да предложи на Народното събрание да оттегли проектите за Държавния бюджет, НЗОК и ДОО.

"Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет. Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори". Това написа лидерът на ГЕРБ в позиция, публикувана във Facebook страницата на партията.

