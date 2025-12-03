Снимка: iStock
Това ще се случи от 1 януари
От 1 януари всички превозни документи ще преминат към цени в евро, като се закръглят надолу в полза на клиента. Това съобщиха от Центъра за градска мобилност и посочиха колко ще плащат учениците над 14 години, студентите и докторантите за градския транспорт в София.
► Месечна карта за всички линии
15.00 лв. - 7.50 €
► Месечна карта за една наземна линия
6.90 лв. - 3.50 €
► Месечна карта за метро
9.00 лв. - 4.60 €
