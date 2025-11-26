Ето колко ще струват картите и билетите в София в евро

Центърът за градска мобилност разкри колко ще струват картите и билетите в София в евро. 

А новите цени са следните:

♦ Билет 30+ от 1,60 лв. става 0,80 €
♦ Дневна карта за всички линии от 4 лв. ще е 2 €
♦ Месечна карта от 50 лв. [➡] 25,50 €
♦ Годишна карта от 365 лв. [➡] 185 €

"Сумите са закръглени надолу и не са в ущърб на ползващите градския транспорт в столицата. Цените влизат в сила на 31 декември от 00:00 часа. Строго спазваме всички законови разпоредби и всички правила, свързани с преминаването към евро и административните решения".  Това заяви в предаването "Твоят ден" по NOVA News Владимир Лазаров от Центъра за градска мобилност. 

По думите му ЦГМ отдавна е обезпечил всички процеси – както на системно, така и на оперативно ниво. Пътниците трябва да бъдат напълно спокойни по отношение на своето тарифиране и превоз в градския транспорт, посочи Лазаров. 

Билетите за градския транспорт в София влизат в телефона

Той обясни, че до 31 януари всеки гражданин може да заплати своя абонамент или услуга в лева. "Съответно рестото ще бъде върнато в евро, а при необходимост – и в лева. Но призовавам всички ползватели да използват банкови карти – както в градския транспорт, така и на пунктовете за продажба на превозни документи", заяви Лазаров. 

И уточни, че не се налага преиздаването на карти за градски транспорт при въвеждането на еврото. "Всеки гражданин има издадена абонаментна карта с валидност за конкретен период – например от октомври до октомври следващата година, или месечна за 30 дни. Няма причина хората да бъдат притеснени", подчерта представителят на ЦГМ. 

