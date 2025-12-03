На разговорите присъства и председателя на УС на Българската търговско-промишлена палата

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов проведе среща с генералния секретар на Международната организация на работодателите Роберто Суарес и с председателя на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.

Тримата обсъдиха значимостта на социалния диалог – както на национално, така и на европейско и международно ниво, за развитието на обществото. „Благодаря ви за отделеното време в предизвикателния момент. Това показва колко е важен за вас социалният диалог. Когато той функционира, това помага на всички“, заяви Суарес.

По време на срещата акцент беше поставен на дейността на Европейския орган по труда, както и на необходимостта страните от Източна Европа и по-конкретно България да имат ясен глас и позиция в организацията.

„Важно е да работим за това тези организации да са в крак с времето и реално да помагат на работодателите и работниците“, категоричен бе министърът.

