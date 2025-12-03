Министърът на външните работи на България Георг Георгиев проведе двустранна среща със своя канадски колега Анита Ананд в рамките на Срещата на външните министри на държавите членки на НАТО в Брюксел.

Срещата се състоя по инициатива на българската страна като част от съвместните усилия за активизиране на политическия диалог на високо равнище с Канада и даде възможност за обсъждане на ключови направления в двустранните отношения и на конкретни стъпки за тяхното по-нататъшно развитие и укрепване.

Министър Георгиев подчерта, че Канада е приоритетен външнополитически партньор и доверен съюзник на страната ни в НАТО. Двамата министри потвърдиха устойчивото желание на България и Канада да надграждат взаимноизгодното партньорство, основано на общи демократични ценности, сходни позиции по ключови регионални и глобални въпроси и споделена визия за укрепването на международния правов ред.

Министрите акцентираха върху необходимостта от поддържане на редовен политически диалог, включително чрез двустранни посещения на високо равнище, и откроиха 2026 г. – годината, в която ще бъде отбелязана 60-годишнината от установяването на дипломатическите отношения – като отлична възможност за допълнително задълбочаване на партньорството.

В областта на сигурността и отбраната България и Канада потвърдиха силната си ангажираност към укрепването на Източния фланг на НАТО и сигурността в Черноморския регион.

Министър Георгиев изрази благодарност за канадското участие в инициативата за противоминно противодействие в Черно море (MCM Black Sea) и подчерта значението на новите съвместни усилия в рамките на инициативата “Eastern Sentry”.

Двамата министри обсъдиха и възможности за разширяване на двустранното сътрудничество в отбранителната индустрия.

Икономическото и търговското сътрудничество заеха важно място в разговора. Министър Георгиев открои значителния ръст в двустранния стокообмен през последните години, подкрепен от временното прилагане на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Европейския съюз и Канада (СЕТА).

Двамата министри обсъдиха възможностите за разширяване на инвестициите в ключови за България области – енергетика, високи технологии, иновации и инфраструктура. Министър Георгиев представи приоритетите на страната в областта на енергийната сигурност, включително диверсификация на източниците, инвестиции в зеления преход и развитието на ядрената енергетика. Той подчерта потенциала за по-тясно сътрудничество с Канада в сферата на чистите технологии, възобновяемите източници и ядрената безопасност.

В заключение двамата първи дипломати потвърдиха ангажимента си за задълбочаване и надграждане на партньорството между България и Канада и изразиха готовност да развиват конкретни инициативи в интерес на сигурността, икономическото развитие и благоденствието на гражданите на двете държави.

