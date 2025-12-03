Външните министри на НАТО обсъждат в Брюксел сигурността и стъпките за повишаване на военните разходи и на отбранителното производство съгласно взетите по-рано тази година решения. Основна тема са продължаващите преговори за намиране на изход от войната в Украйна.

Генералният секретар на Алианса Марк Рюте не коментира днес отправеното предупреждение от Владимир Путин, че Русия е готова за война с Европа още сега. Вместо това, той подчерта необходимостта да се гарантира, че Екрайна е във възможно най-силна позиция.

Марк Рюте: Путин не търси мир, НАТО стои зад Украйна



„Важно е, че мирният процес е в ход. Да се надяваме, че ще доведе до резултати. А ако отнеме прекалено много време или не доведе до резултати, най-добрият начин да се окаже натиск върху руснаците е да се направят две неща. Първото е да се гарантира, че руснаците разбират, че доставките на оръжие за Украйна ще продължат. Това се случва днес благодарение на САЩ и на европейците. САЩ изпращат своето жизненоважно оборудване в Украйна, заплатено от Канада и европейските съюзници, но и Европа и Канада правят много на двустранно ниво. И второ, да се уверим, че икономическите санкции дават резултат, че са ефективни”, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

