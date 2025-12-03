През 1992 г. с цел да насърчи приобщаването, равните възможности и достъпа до здравеопазване и услуги за милиони хора по света ООН обявява 3 декември за Международен ден на хората с увреждания. Мария Йорданова е основател на Центъра "Мястото на мама" и на Фондация "За децата с церебрална парализа", които дават възможност за общуване, подкрепа и мотивация.

В студиото на "Социална мрежа" по NOVA News тя разказа как преди пет години се е зародила идеята за „Мястото на мама“. "Радвам се, че то се превърна и в мястото на татко, на баба, на дядо – на цялото семейство. Така и беше замислено", заяви тя.

"Аз съм майка на дете със специфични потребности. Имам опит в социалната сфера, работила съм в кризисен център за жертви на насилие и трафик. Всъщност тези преплетени неща ми помогнаха да осъществя идеята за „Мястото на мама“. Синът ми Сами е на 9 години и е в 3-ти клас. Посещава масово училище. Всички каузи, по които се работи, според мен идват от някаква лична мотивация. Първоначално. Така беше и при мен – потребността да се грижиш за себе си. Около мен има много семейства, с които общувам, и това, което ми прави впечатление, е, че фокусът винаги е детето – детето със специфична потребност", обясни Йорданова.

По думите ѝ това е напълно нормално. Но когато тя била диагностицирана с онкологично заболяване, осъзнала, че "времето, което съм изхарчила, без да се грижа за себе си, ми се връща – и то като жесток удар". "Осъзнах, че губя аз, губи цялото семейство, губи и детето. Защото това е загубено време. Аз изкарах време в лечение и през това време не можех да водя сина си по рехабилитации", сподели тя.

И допълни: "Това е време, за което аз не говоря, но ме научи да гледам на проблемите на цялото семейство, не само на детето със специфични потребности. Защото - ако родителят не е добре, той няма как да се грижи за детето и да даде най-доброто за него. И идеята на „Мястото на мама“ беше именно това - да дадем тази глътка въздух не само на майката, а и на цялото семейство. Така започна всичко".

Посещението на центъра е напълно безплатно. "Опитваме се да създадем общност от родители. Казвам „родители“, защото макар първоначално да беше глътка въздух за мама, все повече бащи се присъединяват. Има и баби, което изключително много ме радва. Има две зали – в едната са дейностите за родителите, в другата играят децата. Свободна игра или подготвени занимания според техните интереси и възможности. Например вчера рисувахме и готвихме, защото децата имаха интерес към това", обясни Йорданова.

Редактор: Станимира Шикова