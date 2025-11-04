Снимка: Стопкадър
-
Фермери настояват за ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни
-
Ограничават движението по част от „Тракия” за два дни
-
Спортни новини (03.11.2025 - късна)
-
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган
-
Задържаха кораба-фантом с двама украински моряци, който се появи край Бургас
-
Разширяват зоната, забранена за стари коли в София
Анна показва, че животът на майка на дете с увреждане може да бъде пълноценен
Една майка става пример за това, че човек може да се справи и с най-тежките житейски изпитания. С борбен дух и желание, Анна Дамянова намира начин да живее пълноценно, грижейки се за дъщеря си Снежанка, която е родена с увреждания.
В стремежа си да промени обществените нагласи и да покаже, Анна решава да развие своите профили в социалните мрежи. Чрез тях тя вдъхновява стотици хора да вярват в доброто и да гледат по-позитивно на различието.
Зов за помощ: Близките на баба Цанка с апел за подкрепа в борбата ѝ с рака
„Има много добри хора, които се държат изключително позитивно с детето ми. Те допускат дъщеря ми до себе си“, споделя Анна.
Още през 2011 година започва благотворителната кампания за нейната дъщеря Снежанка, която и до днес получава дарителска подкрепа от добри хора от цялата страна.
Преди няколко години Анна създава своя Facebook страница „Чист дом и вкусна храна“, която бързо набира популярност и се превръща в нейното „бягство от реалността“.
„След като страницата стана по-популярна, започнах да качвам и кратки видеа в TikTok с послания. Оттогава често ме спират по улицата, за да ме поздравят“, разказа тя.
Зад усмивките обаче стои ежедневна борба — трудното и опасно придвижване в градската среда.
„Навсякъде е трудно – пътищата са разбити, а шофьорите на автобуси често се правят, че не ни виждат. Не искат да помогнат и да свалят рампите“, споделя Анна.
Въпреки трудностите, Снежанка остава най-голямата сила и вдъхновение за своята майка.
„Снежанка ми дава сили да продължавам да се боря и да се радвам на живота“, казва Анна.
Стажант-репортер: Пламена Димитрова
Повече гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни