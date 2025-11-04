Една майка става пример за това, че човек може да се справи и с най-тежките житейски изпитания. С борбен дух и желание, Анна Дамянова намира начин да живее пълноценно, грижейки се за дъщеря си Снежанка, която е родена с увреждания.

В стремежа си да промени обществените нагласи и да покаже, Анна решава да развие своите профили в социалните мрежи. Чрез тях тя вдъхновява стотици хора да вярват в доброто и да гледат по-позитивно на различието.

„Има много добри хора, които се държат изключително позитивно с детето ми. Те допускат дъщеря ми до себе си“, споделя Анна.

Още през 2011 година започва благотворителната кампания за нейната дъщеря Снежанка, която и до днес получава дарителска подкрепа от добри хора от цялата страна.

Преди няколко години Анна създава своя Facebook страница „Чист дом и вкусна храна“, която бързо набира популярност и се превръща в нейното „бягство от реалността“.

„След като страницата стана по-популярна, започнах да качвам и кратки видеа в TikTok с послания. Оттогава често ме спират по улицата, за да ме поздравят“, разказа тя.

Зад усмивките обаче стои ежедневна борба — трудното и опасно придвижване в градската среда.

„Навсякъде е трудно – пътищата са разбити, а шофьорите на автобуси често се правят, че не ни виждат. Не искат да помогнат и да свалят рампите“, споделя Анна.

Въпреки трудностите, Снежанка остава най-голямата сила и вдъхновение за своята майка.

„Снежанка ми дава сили да продължавам да се боря и да се радвам на живота“, казва Анна.

Стажант-репортер: Пламена Димитрова

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева