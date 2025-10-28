83-годишна жена има нужда от 22 хиляди евро за животоспасяваща операция за отстраняването на тумор. Сумата е спешна, тъй като след броени дни жената трябва да постъпи в болница в Турция. За това близките й се надяват на подкрепата на дарители.

Виктория, Лилия и Цанка – три поколения жени. И трите споделящи любовта към семейството и музиката. Семейната им хармония обаче е нарушена от неканен гост. Съвсем наскоро баба Цанка чува диагнозата рак: „Започна лошо ми е, нямам апетит, горчи ми в устата, не можех да се храня. Не знаех какво ми е. И така откриха тумор на панкреаса”.



„Още е в началото, но е голям туморът. Стигнал е до далака и стомаха, затова ни дадоха надежда, че може да се оперира”, обясни дъщерята Лилия Ехиянова.



Надеждата за тях звучи така – операция в Турция, за която до седмица са необходими 22 хиляди евро: „Децата също ще помогнат, с каквото могат, всички ще се обединим. Искаме да я запазим, че ни е много ценна”.



За близките си Цанка е любящата и активна баба, която е отгледала двама внуци, а сега помага и в грижите за своя правнук: „За мен тя е огромно вдъхновение, тя ме е отгледала. Пея си нещо, баба е в другата и тя започва да си го пее и се смеем после, че имаме телепатия. И не искам това да спира”, сподели внучката Виктория Ехиянова. „Катери планини, много е добра в тази област, по-бързо катери от нас”, допълва я Лилия.

„Искам да се радвам на природата, на децата, да бъда с тях” казва Цанка.

Ето как всички можем да помогнем:

Банка: Allianz Bank

IBAN: BG97BUIN95611000740294

BIC: BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Цанка Коритарова