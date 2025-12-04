Синдикати и работодатели провеждат работна среща, за да уеднаквят предложенията си към Министерството на финансите за промени в разчетите на държавата.

Утре социалните партньори ще се срещнат с министър Теменужка Петкова, като нагласите са това да бъдат финалните преговори преди провеждането на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Нови протести в София и страната срещу управлението

Със сигурност е ясно, че между социалните партньори има както спорни теми, така и области с постигнат консенсус. Сред по-оспорваните въпроси е максималният осигурителен доход. Синдикатите настояват той да бъде увеличен от 4130 на 4607 лева – както беше предложено в първия вариант на бюджета за 2026 г. Работодателите обаче не са съгласни и искат прагът да бъде повишен до 4430 лева.

Несъгласие има и по въпроса за увеличението на заплатите в публичния сектор – бизнесът предлага ръст от 5%, докато синдикатите настояват за 10%. Ще се обсъжда и при кои държавни структури могат да бъдат закрити незаети щатни бройки.

По някои теми е налице консенсус – например данък „дивидент“ да не се увеличава. Очаква се съгласие и по въпроса да не се повишава размерът на пенсионната вноска. Има единомислие и за отпадането на автоматизма при определянето на заплати в някои държавни сектори.

На срещата утре в Министерството на финансите ще станат ясни окончателните предложения на социалните партньори.