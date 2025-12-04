Дискусията за това как да бъдат задържани и стимулирани младите лекари и специалистите по здравни грижи у нас отново предизвика напрежение между основните структури в здравеопазването. Направеното от сдруженията на частните болници предложение за отпускане на стипендии на наскоро завършили медици би довело разделение и раздор според другите представители на съсловието.

Свилена Димитрова от Българската болнична асоциация подчерта, че болничните организации не възразяват срещу идеята за подкрепа, но се противопоставят на схемата НЗОК да изплаща заплати директно на младите специалисти. В предаването „Твоят ден” тя напомни, че здравната система работи по принципа „парите следват пациента“, което означава, че се заплаща извършена дейност, а не фиксирани възнаграждения. Поради това се предлагат целево подпомагане под формата на стипендии, което според тях ще помогне на младите кадри, без да се нарушава логиката на финансирането.

Диана Георгиева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи смята идеята за дискриминационна и неустойчива. Тя постави под въпрос липсата на яснота относно източника на средствата, начина им на разпределение и условията за получаване. „Професионалистите по здравни грижи са намалели драстично през последните десетилетия, а секторът е в толкова тежко състояние, че не може да си позволи допълнително разслоение чрез различни схеми за финансиране”, коментира Георгиева.

Според Пламен Таушанов от Българската асоциация за закрила на пациентите и член на Надзорния съвет на НЗОК няма прозрачност на заложените средства в бюджета. Според него за заплати на лекари без специалност и на здравни специалисти са предвидени около 260 милиона лева, без ясно разписан механизъм за тяхното разходване. Според него изчисленията сочат необходимост от значително по-малка сума, което поставя въпроса защо заложените средства в бюджета са раздути двойно.

„В някои лечебни заведения младите лекари се натоварват с дейности и дежурства без достатъчен контрол от по-опитни специалисти, което освен че крие риск за пациентите, показва липса на ясно регулирани стандарти”, смята още Таушанов.

Според председателя на БАПЗ това възнаграждение трябва да бъде гарантирано и ежегодно актуализирано спрямо инфлацията и квалификацията.

„Въвеждането на гарантирани заплати, необвързани с реална дейност и отношение към приходите, би нарушило основния принцип на модела”, изрази различна позиция Свилена Димитрова.

Експертите са единодушни обаче, че клиничните пътеки в сегашния си вид не отразяват реалната стойност на труда както на лекарите, така и на специалистите по здравни грижи.

