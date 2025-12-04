Истинският риск при преминаването към единната европейска валута не е в обменния курс, а в опасността от разпространение на фалшиви пари. За това предупреди финансовият експерт Макс Баклаян в ефира на NOVA NEWS. Докато вниманието на хората в момента е насочено към липсата на валута в бюрата, експертите съветват бдителността да се насочи другаде.

►Защо рискът от измами се увеличава?

Според Баклаян левът е локална валута, която не е толкова международно призната, поради което фалшификаторите ѝ са „много по-малко способни професионалисти“. При еврото ситуацията е коренно различна.

„Тези, които фалшифицират евро, са много по-знаещи и разполагат с много по-скъпа апаратура. Има голям шанс да има повече фалшиво евро от 1 януари 2026 г.“, обясни експертът.

Той посъветва гражданите да се запознаят детайлно с реквизитите и защитните елементи на евробанкнотите, за да не станат жертва на измама в суматохата около смяната на парите.

►Дисбаланс на пазара

Обменните бюра изпитват трудности да си набавят валута, тъй като търговските банки или не им продават, или предлагат евро на цени за краен потребител, което обезсмисля дейността им. Единственият източник остава БНБ, но процедурата там е бавна и изисква чакане.

„Това неминуемо води до повишаване на цените, което пък води до допълнително търсене, тъй като хората се плашат“, обясни експертът. Той обаче успокои, че Валутният закон не позволява марж над 5% от фиксинга, така че е невъзможно курсът да стигне нива от 2 лева за 1 евро.

►Няма нужда от презапасяване

Макс Баклаян бе категоричен, че притесненията на гражданите, че няма да могат да използват левовете си след 1 януари 2026 г., са неоснователни.

⇒ Всички банкови сметки ще бъдат превалутирани автоматично по официалния фиксинг.

⇒ През целия януари 2026 г. ще може да се пазарува в левове, като рестото ще се връща в евро.

⇒ Търговските банки и пощите ще обменят левове в евро по фиксинг и без такси до юни 2026 г.

⇒ БНБ ще продължи да извършва тази обмяна безсрочно.

„Апелираме - нека хората изчакат. Няма никаква нужда от безпокойство и паника“, заяви Баклаян.

►Проблемът с рестото

Друг практическ проблем, който Баклаян очерта, е връщането на ресто в евро. Тъй като търговците ще са задължени да връщат ресто в новата валута, дори когато им се плаща в левове, се очаква затруднение с осигуряването на достатъчно евроцентове.

„Те са много обемни, много тежки и трудно се набавят“, посочи експертът. Неговият съвет към потребителите е да използват по-често банкови карти в началото на 2026 г., за да улеснят процеса и да преминат през преходния период по-спокойно.

