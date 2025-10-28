Броят на спестяващите българи се е увеличил със 170 000 души за последната година, но повечето от тях предпочитат да държат парите си в банкови депозити, където инфлацията намалява стойността им. Златото се очертава като новия предпочитан актив за защита от кризата, обясни в ефира на NOVA NEWS финансовият експерт Макс Баклаян.

На фона на високата инфлация, все повече хора се опитват да заделят пари, водени от притеснение за бъдещето. Почти една четвърт от населението вече има спестявания, но стратегиите им за съхранение остават силно консервативни и често губещи. Какво обаче правят българите, за да защитят парите си от инфлацията и ефективни ли са стратегиите им?

"Има доста положителни резултати. Близо 170 000 са новите българи, които спестяват. Вече са близо 1,4 милиона българите, които спестяват или 25% от населението. А хубавата новина е, че около 43-44% от тях спестяват ежемесечно". Според него обаче, хората осъзнават, че парите им в банката губят стойност, но страхът от по-рискови инвестиции надделява.

"За мое съжаление, голяма част от българите спестяват в банкови депозити. 90% от българите спестяват в банки, което е ръст от нови 6 процентни пункта от миналата година", заяви Баклаян.

Проучването развенчава и един популярен мит, че дамите харчат повече. Оказва се, че те са по-дисциплинирани в спестяването, обясни експертът.

"Жените сте много по-спестовни от нас", каза Макс Баклаян. Според него това се дължи на факта, че жените са по-малко склонни да поемат финансов риск и мислят повече за сигурността на бъдещето.

Редактор: Мария Барабашка