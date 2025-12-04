-
Пилатес - един от най-ефективните методи за поддържане на добра форма и баланс
-
Хора с увреждания използват специално адаптирани ски в Алпите (ВИДЕО)
-
Мартин Миланов: Българският хокей - предизвикателства и възможности за младите таланти
-
Доставиха провизии за моряците от заседналия край Ахтопол танкер “Кайрос” (ВИДЕО)
-
Д-р Теодор Цанков: За успехите и предизвикателствата на българските парамедици
-
Спортни новини (07.12.2025 - обедна)
-
Протест с искане за оставка на властта и контрапротест в защита на кмета на Враца
Започна първото издание на фестивала „Русе – коледната звезда на Дунав“
Енергията и добрината на детските сърца запали светлините на коледната елха в Русе. Кметът на града Пенчо Милков прикани всяко дете да сложи ръка на сърцето си и всички заедно да кажат думата "добри".
Това обещание запали светлините на елхата. В Русе по традиция се украсява коледното дърво, което расте пред сградата на Общината. Тази вечер беше дадено началото на коледно-новогодишните празници в града, сред които е и първото издание на фестивала „Русе – коледната звезда на Дунав“.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни