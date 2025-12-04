Енергията и добрината на детските сърца запали светлините на коледната елха в Русе. Кметът на града Пенчо Милков прикани всяко дете да сложи ръка на сърцето си и всички заедно да кажат думата "добри".

Това обещание запали светлините на елхата. В Русе по традиция се украсява коледното дърво, което расте пред сградата на Общината. Тази вечер беше дадено началото на коледно-новогодишните празници в града, сред които е и първото издание на фестивала „Русе – коледната звезда на Дунав“.

Редактор: Дарина Методиева