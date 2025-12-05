По време на блиц контрола в парламента в петък премиерът Росен Желязков представи данни, които показват, че България има два пъти по-висок икономически растеж от средния за Европа.

"За следващата година по макроикономическа прогноза ще има висок прогнозен Брутен вътрешен продукт, безработицата трайно намалява", добави той.

По Плана за устойчивост тази година рекордно в българската икономика ще бъдат инвестирани около 5 млрд. лв., като голяма част от тях вече са вложени. "В нашата страна трябва да се говори за градеж и надграждане, а не сравнително с други правителства", смята премиерът.

Приходните агенции отбелязаха 9 млрд.лв повече събираемост в сравнение с 2024 г. и всичко това е изсветляване на бизнеса, продължи Желязков. По думите му преките чуждестранни инвестиции също ще бъдат по-високи от предходните години.

Междувременно въпроси кога ще си подаде оставката заваляха към премиера Росен Желязков по време на блицк онтрола в парламента.

Първо, министър-председателят бе запитан от Богдан Богданов от "Продължаваме Промяната - Демократична България“ кога възнамерява да напусне поста заради лошата икономическа политика и лошия бюджет, довели до протестите.

В рамките на блицконтрола Кирил Веселински от "Морал, единство, чест" направи същото, като заяви, че Желязков е "заложник в ръцете на Борисов и Пеевски". В отговор министър-председателят цитира Конституцията.

"Хипотезата за оставката ми е предвидена в чл. 89 ал. 2 в българската Конституция", поясни премиерът. (бел. на автора - когато Народното събрание гласува недоверие на министър-председателя или на Министерския съвет, министър-председателят подава оставката на правителството).

По-късно Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ връчи на премиера неговата оставка за подпис от името на всички протестиращи граждани. Росен Желязков взе папката и я остави на банката до него.

Председателят на парламента Рая Назарян коментира, че това, което прави Белобрадова, не е достойно и нарушава процедурата по блицконтрол.

Редактор: Габриела Павлова