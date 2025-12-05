На протеста искаха оставката ми, а аз съм само депутат. Ако това е достатъчно, ще го направя веднага. Но ние имаме правителство с премиер и министри, които трябва да решат. Помолих Теменужка Петкова да махне това, което искаха бизнесът и синдикатите, включително обвързването на заплатите. Надявам се така бюджетът да мине. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

"Ако днес Тристранката се разбере, а след това проведем официално заседание и преминат нужните процедури, ще можем във вторник да вкараме план-сметката. Следващата седмица, по най-бързия начин, трябва да мине и в пленарна зала. Искаме да успеем преди празниците, но вотовете на недоверие забавят. Ще работим и през почивните дни, ако се налага", увери лидерът на ГЕРБ.

Той съобщи още, че са събрани подписи и ще бъде входирано искане за "закриване на комисията "Сорос". "Апелирам към ПП-ДБ да подкрепи. Цялата ГЕРБ беше против, а заради отсъствието на ПП-ДБ мина", обяви Борисов.

Борисов: Протестът свърши изключително добра работа за нас. Кабинетът не бива да подава оставка

В ранния следобед ПГ на ГЕРБ изпрати информация, че проектът на решение за преустановяване на временната комисия относно дейността на Джордж Сорос в България е вече внесен.

Временната комисия е създадена за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на България. Също и дейността им по финансиране на български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт.

“Народните представители нямат правно основание да разследват частни лица или фондации. Народното събрание не е разследващ орган. Временна комисия с такъв предмет на дейност атакува гражданското общество, което прокарва линия на авторитаризъм и е несъвместимо с принципите и ценностите на парламентарната демокрация. Демокрациите работят с правила и закони, а не с лов на вещици”, пише в мотивите на решението.

В проекта се посочва, че предметът на работа на комисията излиза извън конституционно определените правомощия на Народното събрание, което упражнява законодателна власт и парламентарен контрол. Позовавайки се на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на НС, в мотивите се подчертава, че временните комисии могат да извършват единствено проучвания и анкети по конкретни въпроси, но не и разследвания на частни лица или фондации.

Той коментира и подготвения от ПП-ДБ вот на недоверие. "Всяка партия има право да иска вот на недоверие. Да видим мотивите му. През тази година милиарди влязоха в България след предоговаряне на ПВУ, а предишните три един лев не бяхме получили. Направихме два договора за заводи на "Райнметал". Мантрата Борисов-Пеевски трябва да изчезне. Аз отговарям за ГЕРБ. Събрахме мнозинство, към което присъединихме АПС, впоследствие тя излезе и Пеевски дойде без претенции за постове и ни подкрепи", обобщи Борисов.

Припомняме, че поддръжници на „Величие“ протестираха пред къщата на лидера на ГЕРБ в Банкя, като оставиха пред външната врата картина - колаж, изобразяващ Борисов и други политици, както и бял плик и червена роза. Това предизвика събиране на активисти на ГЕРБ около дома на лидера им в негова защита.

"Радостин Василев пусна сигналите, че "Исторически парк" е пирамида. Не знам защо идват в Банкя, а не ходят пред неговия дом. Всеки, който има някакви неудачи, идва при мен. Изнасям три деца по пижами при комшиите, те се възмущават. Животът е колело, ще дойде времето същите хора да дойдат и пред къщите на опозицията. Това животът ще им го върне, не аз. 50 човека се събраха пред дома ми, а след като си заминаха, им дадоха парите на паркинг в "Люлин" - проследихме ги. Това правилно ли е според обществото?", попита Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и твърденията на Ивайло Мирчев, че Пеевски е искал да се помага на Украйна в замяна на излизане от санкциите по "Магнитски".

"Бяхме много силна "сглобка", с много добър микроклимат. Особено с Атанасов, Христо Иванов, Мирчев по-рядко идваше. Кирил и Асен всеки ден идваха на срещи. Денков търсеше Пеевски постоянно като имаше проблем. Войната вървеше със страшна сила, а украинската армия можеше да използва бронетранспортьори, танкове, снаряди, мини, минохвъргачки, оръдия, без да се обучава и решихме да дадем по-голям пакет. Близо 800 млн. лева получихме за тези неща. Страх ме беше да дадем ракети за ПВО. Пеевски каза да помагаме с всичко. И така ги изпратихме. Не е вярно, че той е искал да се подпишем, за да отпадне от "Магнитски", разкри Бойко Борисов.

Редактор: Цветина Петкова