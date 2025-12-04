Поддръжници на "Величие" се събраха в четвъртък вечерта пред дома на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Банкя. "Имаме едно единствено послание - тръгнете си с мир. Не може да се живее така по този начин", заявиха участниците, които оставиха "подарък" пред дома на Борисов.

Те оставиха картина пред вратата, която по думите им изобразява „партия Мафия“, една червена роза и бял плик, докато скандираха "тръгнете си с мир". След това си тръгнаха.

Демонстрантите заявиха, че картината цели да илюстрира ролята на Борисов и депутата Делян Пеевски в политическата сцена на България. Участниците призоваха за „свобода за политическите затворници“.

Отново протести в някои градове в страната

Събитието протече без инциденти.

По-късно дойде отговор от депутата Тома Биков и младежката организация на ГЕРБ.

Биков категорично заяви, че това е последната такава провокация и от ГЕРБ няма да позволят да се случи подобно нещо пред дома на която и да е личност. Той подозира, че демонстрациите са провокация и са организиран от друга политическа партия. „Допреди малко тук имаше провокация от една партия, която няма да назова, защото не знам дали е партия или пирамида. Ние няма да позволим това да се случва пред дома на когото и да е било от нас, защото вярваме, че мястото на политиката е на политическия терен. Тя не е пред домовете, в които живеят децата, жените и семействата ни. Оттук нататък ще реагираме по подобаващ начин", каза той.

Редактор: Дарина Методиева