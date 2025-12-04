За да бъде освободен от санкционния списък на "Магнитски", Пеевски подписваше всяко наше предложение за Украйна. Защо НСО съдейства и пази този човек? Неговата охрана е назначена след фалшив сигнал, че отряд на ГРУ е дошъл да го ликвидира заради помощта за Украйна. Но той няма от какво да бъде пазен. Да му се свали охраната, за да му видят всички уплашения поглед. Така съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев отвърна на твърденията на лидера на ДПС, че ПП-ДБ и ДПС са били едно цяло по време на "сглобката", представяйки книжа с подписите на Бойко Борисов, Пеевски и Мирчев.

"Пеевски много искаше да се освободи от "Магнитски" и си беше пратил секретарката. Тя идваше и искаше да говори с нас. Молеше да се подпишем, за да го освободят от "черния" списък. Това стана в пленарна зала, затова се подписваше под всяко наше предложение. Споменатата секретарка е депутат от "ДПС-Ново начало". Не знам защо ме занимавате с този лунатик. Аз видях вчера страха в неговите очи. Нещо сходно имаше и по времето на т.нар. "сглобка", като сменяхме Конституцията. Видях, че днес е размахвал някакви подписи. Помня ситуацията много добре. Нашата политика винаги е била да подпомагаме Украйна, затова внесох предложение над 100 бронетранспортьора да бъдат дарени на Киев. За целта България полуци стотици милиони". допълни Мирчев.

Пеевски за ПП-ДБ: Бяха 9 месеца част от нас и всеки ден идваха в моя кабинет

"Този който се врътка, според това, което му е изгодно, е Пеевски. Той е квантов човек. Експертите по сватбени ритуали са Борисов и Пеевски. Вчера той говореше "не на омразата", но искаше да каже "не на страха". Беше накарал местните си организации в няколко общини да излязат с декларации и всички текстове бяха еднакви. Важно е да кажа, че на протеста нямаше никакви призиви срещу етнически групи. Имаше само срещу самия Пеевски, Байрам, Цонев и другите от престъпната шайка на Пеевски. Вчера се държах като всеки български гражданин, който не иска Делян Пеевски", коментира още депутатът от ПП-ДБ.

Припомняме, че скандалът между Мирчев и Пеевски се разрази в сряда. "Да излиза Пеевски" - с тези думи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев почука на вратата на стаята на парламентарната група на "ДПС-Ново начало". Негов представител обаче отвърна, че лидерът ѝ отсъства. Асен Василев заключи, че щом охраната от НСО е в парламента, значи и самият Пеевски е пристигнал.

Повод за саморазправата стана твърдение на Пеевски, че Мирчев му се "навеждал". Депутатът от ПП-ДБ призова председателят на ПГ на "ДПС-Ново начало" да му звънне по телефона. И категорично отрече да е имал нещо общо с него.

Впоследствие вратата беше затворена, а няколко секунди по-късно Пеевски се появи в кулоарите. Мирчев опита да го спре, като хвана ръката му, а лидерът на ДПС я дръпна рязко, което предизвика остра реакция от страна на депутата от ПП-ДБ: "Защо лъжеш, че съм се навеждал? Хората казаха да изчезваш", каза Мирчев, който беше удържан от охранител от НСО и от депутата Йордан Цонев.

Пеевски повтори няколко пъти: "Не на омразата" и затвори вратата на стаята на "ДПС-Ново начало". А Мирчев потърси сметка от охраната от НСО, питайки защо пазят Пеевски.