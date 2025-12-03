Оставката ми могат да я искат само моите избиратели. А те тепърва ще ми дават по-голямо доверие и всички го виждаме. Това каза в кулоарите на парламента лидерът на “ДПС-Ново Начало” Делян Пеевски.

Според него всеки има право да подкрепя своите партии. “Както те имат избиратели, така и ние имаме. Съветвам ги да не сеят омраза, и то етническа. Показаха по екраните мои братя турци, помаци, роми. Това, като техен лидер, няма да им го позволя. Ако сеят омраза, ще пожънат омраза. Предупреждавам ги да не делят хората”, каза Пеевски за ПП-ДБ.

По думите му те представляват средната класа, олигарсите и милиардерите, които "грабят от България".

“Власт се взима или дава на избори. Има мандат, има управляваща тройка, която подкрепяме”, каза Пеевски.

По думите му “ДПС-Ново начало” ще подкрепи бюджета. “Когато е за хората, всички социални придобивки са запазени. Щом бюджетът е добър за хората, ще бъде подкрепен от нас”, категоричен беше политическият лидер.

“А относно хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми се молеха да ги представлявам - къде са Христо Иванов и Ивайло Мирчев, който ми се навеждаше да подписвам. Защо не извадим подписите? Просто не се съгласих да бъда част от тяхната олигархия. Забравиха ли къде бяха вчера? Тогава бях добър, сега съм лош, защото не ги подкрепям. Никога няма да ги подкрепя. Олигарсите няма да получат това, което искат - България”, каза още Пеевски. И добави, че когато Зафиров е бил с него, са си говорили за социалните придобивки.

