Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Това стана на неприсъствено заседание на правителството. Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на НЗОК и на ДОО.

Предложението на правителството вече е изпратено до Народното събрание. След решение на парламента кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура.

Това се случва, след като процедурата по приемането му беше поставена на пауза заради масовото недоволство от параметрите му и многохилядните протести из цялата страна. На 26 ноември и на 1 декември десетки хиляди граждани излязоха по улиците, за да изразят негодуванието си от управлението и първата план-сметка в евро.

След замразяването на бюджетната процедура диалогът беше подновен - социалните партньори - работодателски организации и синдикати, започнаха нови разговори с властта. Техни представители бяха на среща в централата на ГЕРБ, а след това и във финансовото ведомство.

Правителството обаче на практика не може да изтегли бюджета, защото той е гласуван на първо четене в пленарна зала, а малките фискални рамки - на ДОО и НЗОК - и на второ четене в Бюджетна комисия. В такъв случай правилникът предвижда гласуване на Народното събрание. Вносителят на законопроекта може да го оттегли до започване на първото гласуване, а след това – само с решение на парламента.

Плановете на управляващите бяха процедурата да започне отначало с нови сметки за приходи и разходи и нови преговори. Според премиера всичко това можеше да се случи през декември, за да влезе бюджетът в сила от 1 януари. Сега обаче ще бъде съставена нова фискална рамка, което почти сигурно значи, че ще се стигне до активиране на удължителния закон за бюджета.

Припомняме, че на 20 ноември бюджетите бяха приети на първо четене. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 4 дни. Параметрите в бюджета на НОИ бяха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. А на 21 ноември депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г. след 5 часа в пленарната зала.

В план-сметката се предвиждаше приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите - 55,09 млрд. евро. Очакваше се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата да стане 620 евро. С 2% се увеличаваше вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качваше от 5 на 10 на сто. Последните два параметъра щяха да бъдат променени, според лидера на ГЕРБ. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 3 дни. Параметрите в бюджета предизвикаха масово недоволство, което изкара хиляди на протест в няколко града.

