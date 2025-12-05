Новините на NOVA България Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Новините на NOVA (05.12.2025 - обедна) Начало България Новините на NOVA (05.12.2025 - обедна) Начало Новините на Нова – емисии Новините на NOVA (05.12.2025 - обедна) Новините на NOVA (05.12.2025 - обедна) 05 декември 2025 12:41 Новините на NOVA (07.12.2025 - обедна) Новините на NOVA NEWS (06.12.2025 - 20:00) Новините на NOVA (06.12.2025 - централна) Новините на NOVA (06.12.2025 - обедна) Новините на NOVA (05.12.2025 - късна) Новините на NOVA NEWS (05.12.2025 - 20:00) Новините на NOVA (05.12.2025 - централна) Гледайте цялата емисия Редактор: Ралица Атанасова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Вот на недоверие и нов протест: Какво може да се случи на обществено-политическата сцена Кьовеши в София: Кой си знаковите дела на Европрокуратурата в България Два протеста в два поредни дни: ПП-ДБ и "ДПС-Ново начало" призовават за демонстрации в цялата страна Един загинал и двама ранени при челен сблъсък между две коли на пътя Габрово - Севлиево МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер Доставиха провизии за моряците от заседналия край Ахтопол танкер “Кайрос” (ВИДЕО) Спряха движението на тирове през "Кулата" и "Илинден" Прогноза за времето (07.12.2025 - обедна) Протест с искане за оставка на властта и контрапротест в защита на кмета на Враца Ден след Никулден - празник на осолената риба край морето Опозицията с остра критика и срещу обновения проект на Бюджет 2026 „Българската Коледа“: 8-годишният Иван е едно от децата, които се нуждаят от подкрепа "Танго Classic" - концерти за душата и сетивата (ВИДЕО) Калин Врачански: Управляващите започнаха безобразно да дирижират цялата страна Затвориха прохода Троян-Кърнаре заради свличане на скали (ВИДЕО+СНИМКИ) "Нищо лично": Проф. Чавдар Нинов, който излекува Мила Йовович и Джанет Джаксън Телефонни измамници: Изтегли кредит, защото друг тегли от твое име (ВИДЕО) Маргарита Стойкова: Ние сме Gen Z - нова вълна от емоции, мечти и цели След 25 години в Испания: Елена избра да се върне у дома и да отвори пекарна Жители на Баня настояват за нов жп прелез заради опасен трафик през центъра на града Коледната трапеза: Ще ни струват ли повече празниците от миналата година Студентският празник: Пълни ли са курортите и какви са цените за 8 декември Колко струва Коледа: Живи и изкуствени елхи, модни тенденции и цени за 2025 г. „Дотам и обратно”: Изумителните карстови феномени край село Лиляче (ВИДЕО) Прогноза за времето (07.12.2025 - сутрешна) Александър Джартов: След проливните дъждове обстановката в страната се нормализира Ще бъде ли евакуиран екипажът на заседналия край Ахтопол танкер Задействаха BG-ALERT в Бургаско: Има ли бедстващи хора и какви са щетите в региона Надзорният съвет на НОИ одобри единодушно проекта за бюджет на ДОО Валежи в неделя в Източна България Гръцките фермери свалиха блокадата на "Кулата - Промахон", движението е възстановено Пампорово даде старт на разговор за нови лифтове и по-достъпни планински курорти „Темата на NOVA”: Живот в евро (ВИДЕО) „Ничия земя“: За трудностите, болката, но и постигнатите успехи В Бургас посрещнаха Никулден с официална церемония, рибен курбан и запалването на Коледната елха Николай Урумов: За шараните и революциите, за политиката без табута и задръжки Христо Гаджев: Не вярвам мнозинството да се пропука на дебатите за вота на недоверие Божидар Божанов: Ако имат политически инстинкт, би трябвало всички да напуснат потъващия кораб Маргарита Генчева: Поколението Z протестира, защото му омръзна България да е в плен на мафията и корупцията Пламен Димитров: Разходите за заплати нарастват с около 1 млрд. евро спрямо миналата година Румен Петков за ескалацията на протестите: Държавата трябва да задържа за 24 часа провокаторите Проф. Александър Маринов: Румен Радев не разчита на тези протести като на трамплин за излизане в политиката със своя партия Желязков: Евромонетите ще носят български национални символи и ще могат да се използват в цяла Европа (СНИМКИ) Задействаха системата BG-ALERT в Бургаско заради преливането на две реки Затвориха временно Прохода на Републиката заради завъртял се на пътя тир (СНИМКИ) Показаха алпаката Инди - най-новото попълнение сред питомците в Софийския зоопарк (СНИМКИ) Прогноза за времето (06.12.2025 - обедна) Новият вот на недоверие: Очаква се дебатът да се проведе на фона на нови протести ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА