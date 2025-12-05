„Няма данни за съгласуваност и спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото. Това ясно показва секторния анализ на ценовата политика на търговските вериги през юни, юли и август. Постигнатото е резултат от предварителния контрол на държавата и от партньорското отношение на търговските вериги, за което специално искам да благодаря“.

Това заяви министър-председателят Росен Желязков на общественото обсъждане на междинния секторен анализ за състоянието на конкуренцията в модерната търговия на дребно със селскостопански и бързооборотни хранителни продукти.

КЗК откри изкривявания във всички звена на пазара на храни у нас

Премиерът добави, че всички препоръки трябва да бъдат внимателно разгледани, като особен акцент се поставя върху тези, посочени от Комисията. На базата на резултатите от обществените консултации трябва ясно да бъдат формулирани нормативните и административни промени, които да подпомогнат възстановяването и запазването на традиционните български отрасли, като основната цел е защита на потребителите.

Министър-председателят поздрави КЗК за работата по анализа и приветства започналия реален диалог с всички заинтересовани страни – институции, работодатели, синдикати, търговски вериги, производители и потребители. „Докладът дава ясна картина и може да послужи като основа за мерки и политики за подобряване на традиционните отрасли и сектора на земеделието“, добави премиерът.

В речта си Росен Желязков акцентира, че контролът остава ключов инструмент за защита на потребителите. „Този контрол ще продължи от страна на изпълнителната власт и на КЗК с правомощия да се самосезира. Целта на анализа, на последващия диалог и на всички предложения, които трябва да оптимизират нормативните и административни процеси, е една – прозрачност и предвидимост“, допълни Желязков.

Рекордни надценки на хранителни стоки: Как Комисията за защита на конкуренцията може да се справи?

Министър-председателят подчерта още, че анализът и форматът на днешното обсъждане са началото на внимателен разговор за преодоляване на митове и правилното адресиране на проблемите, при пълна прозрачност, като най-важната цел остава изграждането на доверие между потребителите, производители и търговци.

Редактор: Цветина Петкова