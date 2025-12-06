Официално представиха алпаката Инди - най-новият питомец в софийския зоопарк, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Официалното име на бебето е Снежко, но то се е родило на 22 септември - Денят на независимостта. Затова гледачите му го наричат Инди - от английската дума independent, която е превод означава независимост. Досега Инди и майка му са били временно отделени в по-тих сектор на зоопарка, където малкото да получава спокойствие, постоянен контрол и специализирани грижи.

Алпаките се нареждат сред най-обичаните животни в зоопарка заради спокойния си нрав, изразителните очи и меката вълна, а появата на ново бебе неизменно предизвиква вълнение както сред служителите, така и сред посетителите. В момента семейството от алпаки в Софийския зоопарк наброява шест животни: Марти, Делчо, Шампанско, Сивушка, Ива и най-малкият член – Инди.

Гледачите и ветеринарните специалисти следят изключително внимателно развитието на Инди - от теглото и апетита, до поведението и адаптацията. Състоянието му е стабилно, а след като укрепне напълно, той ще бъде постепенно върнат при останалите членове на експозиционната група, за да изгради естествените социални връзки, характерни за вида.

Какво включва менюто и грижата за алпаките?

В Софийския зоопарк алпаките се отглеждат по специално разработена диета, съобразена с физиологичните нужди на вида. Животните получават:

• висококачествено ливадно сено

• свежа зелена маса

• разнообразни зеленчуци

• специализирана гранулирана смеска

• минерални добавки

При подходящи условия животните могат да пасат свободно в заграждението. Когато настъпи моментът за подстригване, събраната вълна не се изхвърля – тя се предоставя на сектор „Птици“, където някои видове я използват за гнездене.

Инди не е единственото ново попълнение сред обитателите на зоопарка за 2025 г. През тази година се появиха на бял свят множество малки представители на различни видове – гривести козирози, камерунски кози, патагонски мари, зебричка, бизонче, сурикати, видри, ханумански лангур, лапундер и др.

Редактор: Станимира Шикова