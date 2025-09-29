Варненският зоопарк има нов любимец - малко кенгурче от вида ръждивоврато кенгуру, което вече започва да се осмелява да излиза от торбата на майка си и да води по-самостоятелен живот. За това как се развива бебето и какви грижи се полагат за него, разказа инж. Нора Люцканова, уредник „Зооселекция“ в зоопарка.

„Кенгурчето започна да напуска торбата на майката и да води самостоятелен живот. Както вече виждате, то е напълно оформен индивид - с козина и всичко необходимо, за да се справя само. Изхранва се с храната на възрастните, главно ябълки, моркови, специални гранули и люцерна“, обясни Люцканова, цитирана от БГНЕС. Въпреки че вече се храни самостоятелно, малкото все още се връща в торбата, за да суче. „Това не е нетипично, но вече не е необходимо. По-скоро го прави заради привързаност и връзка“, уточни специалистът.

Според наблюденията бебето е все по-самостоятелно, но при опасност търси закрила в торбата. „Естествено, ако забележи някаква опасност или влезем прекалено много хора, веднага се мушва в торбата, за да търси там спасение и закрила. За съжаление вече е голямо и когато влезе, краката и опашката му остават навън.“, разказа с усмивка Люцканова.

Полът на кенгурчето все още не е потвърден със сигурност, но по външни белези се предполага, че е мъжко. Предстои официално определяне.

„Към момента не са необходими допълнителни грижи. Гледаме при дивите животни да не се намесваме излишно. Естествено, правим ежедневни наблюдения. Минало е и първичен ветеринарен преглед, за да се установи, че всичко е наред“, уточни уредничката.

Засега малкото ще остане във Варненския зоопарк, тъй като едва от месец живее извън торбата и тепърва свиква със средата. По-нататък е възможно да бъде преместено в друг зоопарк.

Любопитен факт е, че това е първото бебе за майката Кели, която самата е родена в зоопарка преди година. „Да, това е първа бременност за майката. Тя самата е миналогодишното бебе и е по-дребничка“, разказа Люцканова. При този вид смесването на роднински връзки не е проблем - не се наблюдават дефекти, макар животните да стават по-дребни на размер. Възрастните кенгура достигат между 15 и 20 килограма, като мъжките са по-едри. Бебето към момента тежи едва 1,5–2 кг. Засега кенгурчето все още няма име, но вече има кандидати за осиновители. „Съвсем скоро, може би, ще получи своето име“, каза Люцканова.

„Всъщност това са едни от най-древните кенгура в света. Те не са толкова агресивни, колкото големите австралийски екземпляри. Доста дружелюбни са, макар и много плахи.“, обобщи уредничката.

Освен новия малък обитател, зоопаркът във Варна вече се похвали с леопардчето Вики, което е истински любимец на посетителите и най-голямата атракция в зоокъта към момента.

Редактор: Цветисиана Костова