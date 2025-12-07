С човека, който облекчава болките на хората по света, ни среща Краси Боев

Тази неделя в "Нищо лично" Краси Боев ни среща с лекар, който през последните десетилетия обикаля света и лекува крале и холивудски знаменитости, сред които са Мила Йовович и Джанет Джаксън. 

Историята на професор Чавдар Нинов - гледайте във видеото

