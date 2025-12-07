На политическата сцена има нов играч и това са хората, които излязоха на протест. Над 100 000 души излязоха само в София, мащабни протести имаше и в цялата страна. Основните искания се промениха - от преработване на Бюджет 2026 до оставка на правителството. Предстои вот на недоверие, като в същото време се готви и нов - трети протест. Какво очакваме да се случи в политическия живот на страната и какви са сценариите - на фокус са политологът доц. Стойчо Стойчев, бившият министър на екологията в третото правителство на Борисов Емил Димитров и бившият депутат от ПП-ДБ Владислав Панев.

„На този етап имаме заявка за неотстъпчивост, придружена с обсада на парламента, а ако има конфликт - цялата тежест ще падне върху органите на реда. Те трябва да бъдат хем ефективни, хем да не превишават правата си. А това се постига трудно в среда, в която има напрежение и конфронтация. Какъв ще бъде резултатът – не знам и не знам дали някога някой е знаел”, смята Стойчев.

Панев смята, че правителството премина точката, от която няма връщане назад. Според него „членовете на кабинета осъзнава това, но въпросът е партийните лидери ще ги пуснат да си ходят и да подадат оставка”. По негови думи за БСП, например, „това може да бъде техният последен валс”. Панев допълни, че протестите вече не са само заради бюджета.

Димитров коментира, че има хора, които не харесват кабинета, но има и такива, които го одобряват. По негови думи, ако не се обърне внимание на протестиращите, те ще станат повече и може да се радикализират. Друг детайл според него е, че „се налива в мелницата на Радев”.

Могат ли протестите да бъдат достатъчно мощни, за да окажат натиск върху властта

Панев очаква, че на протеста в сряда ще има повече хора – „те са разнородни, но са обединени срещу Борисов и Пеевски”, допълни той. Според Панев политическата криза може да се овладее с постепенно отстъпление от страна на правителството – да заяви, че ще подаде оставка, да се насрочат избори за март-април, но също така да започнат промените по Изборния кодекс.

Стойчев смята, че ако кабинетът подаде оставка, това няма да бъде оценено от протестиращите, защото те не биха гласували за ГЕРБ или „ДПС-Ново начало”. Панев допълни, че Борисов няма да хвърли оставка заради Пеевски.

Димитров пък от своя страна посочи, че радикализирането по време на протести е грешно. Той смята, че ексцесиите могат да бъдат умишлено провокирани.

Според Стойчев "с и без Борисов тези хора няма да спрат да протестират, защото нищо кардинално няма да се промени в живота им, това не се променя само с един човек".

Панев смяна, че изход от протестите трябва да бъде оставка и нови избори. Според него тогава избирателната активност ще бъде много по-висока.

Димитров пък коментира, че ако сега не се стигне до оставка, има риск от радикализация. "Виждам, че наливат в двете ръце на Радев. С такава сила се прави всичко, за да се помогне на Радев да събере негативния вот срещу сегашните, че не знам защо го правят", допълни той.

Редактор: Цветина Петрова