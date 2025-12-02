Протестът от снощи , като профил, много приличаше на този от лятото на 2020 година. Той обаче се промени от миналата седмица – тогава беше на обединената опозиция, а сега беше доминиран от либералната градска общност – такъв беше и този от 2013 г. Също така беше и географски разширен . През 2020 г. недоволството беше концентрирано в столицата, а в понеделник имаше протести и в големи областни градове – на това отдавна не сме ставали свидетели. Ако протестите от 2013 г. и 2020 г. показаха устойчивост във времето, големият въпрос е дали тези сега ще удържат и дали ще бъдат достатъчно мощни, за да окажат достатъчно натиск върху властта. Това каза политологът Димитър Ганев с ефира на „Здравей, България”.

Социологът Първан Симеонов подчерта, че недоволството първоначално е било насочено към бюджета, но се е променило като такова срещу властта. Той допълни, че вече се иска оставка на кабинета, като по негови думи Делян Пеевски е в центъра на недоволството, като има „различна степен на дразнене” спрямо лидера на „ДПС-Ново начало” и Бойко Борисов. Според него лидерът на ГЕРБ „трябва да даде крачка назад”, „ако останат сега, това напрежение ще продължи да тлее”. Симеонов обясни още, че „тази власт си мисли, че някак е върната нейната легитимност, тя не е върната, просто Слави Трифонов, „Продължаваме промяната” не успяха да се справят много добре”.

Димитър Ганев изрази позиция, че има много високо политическо и социално напрежение. Дори да не се стигне до оставка, всяко действие на властта ще предизвиква свръхреакция, каза още той. Политологът смята, че кабинетът ще се опита да овладее ситуацията до празниците, ако обаче протестите продължат и през януари, те ще бъдат трудни за удържане.

Ганев смята, че към момента е много трудно да има алтернативно мнозинство в това Народно събрание. Според него лидерите на ПП-ДБ си дават смета, че ако сега се стигне до нов вот, това ще бъде риск за тях, тъй като „на тъч линията загрява друг играч, който е с конкурент в тяхното поле – президентът Румен Радев, единствено той призова за предсрочни парламентарни избори”.

Симеонов е на мнение обаче, че Радев няма да вземе от избирателите на ПП-ДБ, а основно от пространството център, център изток. Социологът подчерта, че е възможно гласоподавателите на коалицията да станат повече.

