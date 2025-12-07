През изминалата седмица един протест разтърси политическия живот на страната. Хиляди излязоха в цялата страна, за да протестират срещу хората, които ни управляват и да поискат тяхната оставка. На протеста в София на преден план излязоха младите от поколение Z или Gen Z.

Поколение, което живее в социалните мрежи и основно чрез телефона си, излезе на светло и поиска промяна, за да остане в България. Но кои са всъщност Gen Z?

“Ние сме Generation Z. Много ново поколение. С нови мечти, нови цели. Мисля, че сме нова вълна от емоции. Нещо ново, нещо грандиозно”, смята актрисата Маргарита Стойкова, известна с участието си във филма “Диада”. Тя е на 21 и е поколение Z.

Могат ли протестите да бъдат достатъчно мощни, за да окажат натиск върху властта

“Смятам, че нашето поколение е много по-напред чисто заради технологии. Защото ние сме израснали с тях. Ние живеем с тях много повече отколкото предишни поколения. И това ни прави много по-запознати от много по-ранна възраст с всичко, което се случва в света”, обясни Маргарита.

“Не само при нас, не само в нашия кръг на общуване, в нашия град, но и като цяло със целия свят. И мисля, че това е много важно. И точно преди тази причина сме по-будни и по-готови за новите неща”, коментира тя.

Готовността за нови неща води със себе си правото на избор - да живееш живота, който искаш без компромиси.

“Със сигурност това поколение малко разчупва рамката, в която нашите родители, баби и дядоци са свикнали да живеят. Първо, защото тогава нещата са били много по-различни и чисто правителствено. Трябвало е да се спазват определени норми. Сега ние спазваме други, но много хора не искат това да бъде така. Не искат да ходят на работа от 9 до 5. Не искат задължително да стават родители на 22, 23, 24-годишна възраст. Много по-важно за това поколение е кариерата. Техните мечти да се сбъднат. Виждам все повече хора, които наистина знаят какво искат от живота”, сподели младата актриса.

“Мисля, че и това, че вратите са отворени за цял свят - че можем да пътуваме, че можем да учим навън, че знаем езици. Това е нещо, което е много ценно и мисля, че го използваме добре”, обясни Маргарита.

Според психотерапевта Детелина Стаменова родените от 97 до 2012 са последното поколение. “Това е едно разделение, което ни помага да видим как културно и технологично се е развивал света”.

Филип Буков: Боли, когато млад човек каже, че няма бъдеще тук

“Това поколение е първото, което наричаме дигитално, и в тази негова дигиталност е неговото голямо различие”, обясни специалиста.

“Дигиталното поколение е и първото, което ще види какви са лошите влияние от екраните върху тях. Аз мисля, че точно това поколение ще е първото, което ще въведе истински сериозни и подходящи мерки за справяне с екранните зависимости”, коментира Стаменова.

Според нея една от отличаващите се черти на GEN Z е, че е едно много по-осъзнато поколение.

“Това е поколението, което много повече се интересува от собственото си здраве, от психичното си здраве, от развитието си, от пътешествията, от това да могат да имат здрави връзки. Нещо, което не се харесва на по-възрастните поколения, но за мен е много важно, е това, че поколението Z е първото, което е склонно да изостави доходите си, за да има добра почивка. Те целят да имат по-осъзнат живот, да прекарват повече време с децата или със семейството си. Това е едно не толкова драматично, не толкова напрегнато ежедневие, което пък за мен ни приближава до добрите западни общества”, смята Стаменова.

“Няма поколение на тази възраст, което да не е объркано. Това е част от младостта - тя идва с объркването”, обясни психотерапевтът.

Тя допълни, че няма български революционер, който да е бил на възраст над 30. Всички са били във своите идеи, понякога са действали и прибързано. “Не можем да очакваме от един млад човек да бъде много строг, всичко да измисли веднага и правилно”.

“Мисля, че последната седмица-две все повече хора започнаха да разбират за нас. И това е супер. Много често съм чувала, че възрастните казват: “О, те младото поколение не знаят. Те още не са живели толкова време, колкото нас. Нямат такъв опит”. И за първи път аз чух от точно тези хора защита, подкрепа спрямо нас и нашите решения, което мисля, че вече е супер голям знак за промяна и за това, че ние се обединяваме не само като народ, не само като хора, а и като поколения. И колкото повече се обединяваме, толкова повече започват да разбират за нас, което е супер. Много се радвам”, сподели Маргарита.

“Силно се надявам, че ние няма да направим грешка в това да покажем, кои сме. Трябва да се представим по най-хубавия начин”, допълни тя.

Повече по темата гледайте във видеото.