„На фокус” е Филип Буков - един от гласовете на многохилядния протест във вторник от Триъгълника на властта. А в рамките на тези няколко дни се включи и в кампания за събирането на парите за гаранцията на варненския кмет Благомир Коцев. В предаването „На фокус” гост бе Филип Буков.

Когато гледа кадрите от протестите, Буков споделя, че най-силното му усещане е било виждането на "изключително много млади, образовани и работещи хора", които се чувстват в безпътица.„Всеки беше със своята болка - за бюджета, за здравеопазването, за пътищата, за корупцията. Но всички ги обединяваше едно: години наред им казват, че проблеми няма, докато те живеят сред проблеми", каза той.

Буков разказва за свой познат, който ще получава с 97 лева по-ниско възнаграждение догодина, докато продължава да плаща по 2000 лева месечно за частна детска градина. За други пък липсата на вода в Плевен, трагичните инциденти по пътищата или липсата на спешна въздушна помощ са били последната капка.

Филип разказва и за случай с младо момиче, последна година в училище, което му признава, че заминава да учи в Австрия, защото "в България бъдеще не вижда".

„Няма как да не ме боли, когато млад човек казва, че не вижда смисъл да остане. Имам приятели, които напуснаха страната, чиито деца вече растат в чужбина. Те не учат българска история, не учат българска култура. Това е обща болка", заяви той.

Спомените му от окупацията на Софийския университет още тежат. „Тогава учителите ни бяха подминати, младите се разбунтуваха. И един японски лектор ни каза `Големите промени винаги идват от младите. Те променят света", разказа атьорът.

На площада Буков заяви, че страната е „загубила 12 години“. „Хората са обезверени. Знаем за ниската избирателна активност. Когато питам приятели защо не гласуват, отговорът е `За когото и да гласувам, нищо няма да се промени.` Те са се примирили. А това е най-страшното", каза той.

Според него проблемите – липсата на детска болница, липсата на инфраструктура, здравните кризи, корупцията, са резултат от продължаващи десетилетия политически бездействия.

На въпроса дали свързва конкретни имена с корупцията, Буков отказва да посочва фигури. „Не е един човек виновен. Това е система, продължение от десетки години. Едни хора не гледат благото на народа, а само своето", допълни той.

