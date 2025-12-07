Трябва да бъдем активни граждани и по време на избори. Това каза в предаването “На фокус с Лора Крумова” председателят на СДС и заместник-председател на ГЕРБ–СДС Румен Христов.

“Никак не е добре да се стига до кръв на протестите. Това не е начинът за разрешаване на обществено-политически противоречия. Има приета форма в демократичния свят - гласува се и който получи повече гласове, има право да състави правителство”, обясни той.

Вот на недоверие и нов протест: Какво може да се случи на обществено-политическата сцена

Според него задачата на партиите, които участват в парламентарните избори, е да си осигурят застъпници. “Защото, когато има във всяка секция застъпници на отделните формации, много трудно може комисията да се наговори и да напише повече на тези, които броят. Трябва да бъдем активни граждани и по време на избори”.

“Мнозинството се състои от 135 души. Ние ще направим всичко възможно да устоим на вота и да приемем бюджета. Той претърпя коренна промяна в сравнение с това, което беше внесено като първоначален вариант”, коментира Христов.

Опозицията с остра критика и срещу обновения проект на Бюджет 2026

Той сподели, че е разбрал от протеста, че има недоволство. “Ние сме с широко отворени очи и разбираме това, което хората ни казват. Първата стъпка беше приемането на този коренно различен бюджет. Втората стъпка беше поемането на ангажименти за следващата година, т.е. увеличаването на съкратените незаети бройки, пропускането на една година по отношение на увеличението на пенсионните осигуровки”.

“Има голяма разлика между това да искаш оставка на премиер, на министър, на председател на парламент и да искаш оставка на лидер на партия. Всяка партия решава кой ще бъде нейният водач и по никакъв начин не могат да се месят външни сили. За политическите лидери даже е невъзпитано да искат оставката на друг лидер”, коментира Христов

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Митева