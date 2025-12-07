Новият бюджет за 2026 влиза в парламента другата седмица, но опозицията вече излезе с остри критики - определиха го като „катастрофален”.

От ПП-ДБ продължават да са мнение, че тази план-сметка не е добър вариант за страната ни, а увеличението на данъци и осигуровки се отлага са следващите години. Те ще предложат промени между първо и второ четене. Но е ясно, че от коалицията по-скоро настояват за оставка на правителството.

Заседания на НЗОК и на НОИ за бюджета на здравната каса и на общественото осигуряване за догодина

Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев от ГЕРБ-СДС заяви, че нямат намерение данъците и осигуровките да се увеличават и са успели да изпълнят всички искания на протестиращите.

Планът е Бюджетът да бъде приет в комисия още във вторник и да се гласува на първо четене още тази седмица. Идеята е до Коледа да имаме нов бюджет.

Мартин Димитров от ПП-ДБ заяви, че „този вариант на бюджета продължава да води България към катастрофа, а увеличението на данъците и осигуровките просто се отлага за 2027 г. и 2026 г.” Той допълни, че безразборното харчене продължава. Като допълни, че не правят никакви смислени реформи за намаляване на разходите. „Този път ни води стъпка по стъпка към катастрофа”, заяви още депутатът.

„В бюджета за 2026-та година няма увеличение на данъци, няма увеличение на осигуровки, няма СУПТО. Има договорена стойност за максималния осигурителен праг между работодателите и синдикатите, т.е. всички искания на протестиращите са изпълнени. Разбирам, че на опозицията не ѝ се иска на опозицията да е така, но всички искания на протестиращите са задоволени в новия вариант на бюджета”, посочи Добрев.

Цончо Ганев от „Възраждане” определи държавната план-сметка като „бюджета на трайното обедняване и на дълговото задлъжняване”. „Влизаме в гръцкия сценарий, както те влязоха в еврозоната с фалшиви данни с дългова криза, така влизаме и ние. 20% от този бюджет е на кредити. Имаме нови кредити в размер на 21 милиарда лева”, каза още той.