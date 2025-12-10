Снимка: БГНЕС
-
-
-
-
-
-
Темата на вота е „Провал в икономическата политика”
Шести вот на недоверие срещу кабинета „Желязков". Вносители са ПП-ДБ, подкрепени от депутатите на АПС и МЕЧ. Темата на вота е „Провал в икономическата политика”. До поредното искане на оставката на кабинета се стигна след масови протести в страната.
Новият вот на недоверие: Очаква се дебатът да се проведе на фона на нови протести
От втората политическа сила обясниха, че именно водената от кабинета „Желязков” икономическа политика е причината толкова много хора на протест. Премиерът Росен Желязков вече заяви, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие. Засега сметките показват, че само гласовете на опозицията няма да са достатъчни.
Според правилника на Народното събрание гласуването трябва да се проведе между 24 и 48 часа след края на дебатите. Именно тогава ще стане ясно дали кабинетът ще запази доверието на Народното събрание.Редактор: Габриела Павлова
