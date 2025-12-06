Правителството се изправя пред шести вот на недоверие следващата седмица за провал в икономическата политика. От ПП-ДБ обявиха, че новата план-сметка, която влиза в парламента, няма да промени искането за оставка. Така се очаква дебатът да се проведе на фона на нови протести. Управляващите от своя страна обявиха, че са спокойни и очакват да успеят да защитят кабинета.

Новият проект на бюджетът за 2026 г. влиза в Народното събрание и целта е да бъде гласуван до края на годината. От опозицията все още разглеждат параметрите в детайли, но са категорични, че това няма да ги спре и искането за оставка остава. Сметките към този момент показват, че и шестият вот няма да мине, затова от ППДБ призоваха за подкрепа формациите в управляващата коалиция. Оттам получиха отказ. Следващата седмица редактираният бюджет за 2026 г. влиза в парламента, но от опозицията са категорични, че това няма да отмени опита им да свалят правителството.

"Това е обществен договор и в него трябва да има доверие, че другата страна ще работи почтено. Това, което виждаме през цялото време, е желание на управляващите да пробутат откъдето може непрекъснато някакви изненади. Доверието е счупено, този начин на управление трябва да бъде наказан - да получи политически червен картон", заяви Николай Денков от ПП-ДБ.

"Бюджетът се връща в една нормална рамка - няма да се увеличават осигуровките отпада всичко, заради което имаше напрежение. Личната ми прогноза е, че вотът по-скоро ще бъде отхвърлен. Надявам се дебатът да бъде възможност за управлението да направи отчет какво е свършило правителството", коментира Тома Биков от ГЕРБ-СДС.

Сметките към момента показват, че вота на недоверие не може да мине, докато зад кабинета стои и ДПС-Ново начало, затова от опозицията призоваха за подкрепа БСП и Има такъв народ.

Според Николай Денков става дума за "политическо оцеляване и излизане с достойнство от ситуацията, в която се намират".

От БСП обаче са категорични - "Чухме хората от протеста, голяма част от нещата, които предизвикаха това напрежение, са отразени в новия бюджет", коментира вицепремиерът Атанас Зафиров. Той беше категоричен, че оставка на правителството в момента не е на дневен ред.

"За нас от ГЕРБ, ние сме го казвали много пъти, нищо не е на всяка цена. Така че нашата мотивация в момента да бъдем в управлението е да прекараме България максимално плавно през влизането в еврозоната", каза още Биков.



Все още не е ясно, кога точно ще бъдат дебата и гласуването на шестия вот. Протестът вече е насрочен за сряда, но с готовност за промяна на датата.