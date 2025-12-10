Влизането на ГЕРБ в това правителство беше, за да влезем в еврозоната. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

“По никакъв начин няма да се съглася да я компроментираме преди всеки българин да си изтегли парите от банкомата в евро. След 1 януари ще говоря за оставки и протести. Това е геостратегическа задача и искам да я довърша до край”, обясни той.

Шести вот на недоверие срещу кабинета „Желязков"

Борисов каза, че е научен да чува гласа на всеки гражданин. “Виждам гражданите на протест. Политическите партии дали се обичаме, или не, кой каква стратегия и тактика има, си е негова работа. Но винаги през тези години съм чувал гражданите - хората, които протестират”.

“С този бюджет, който тръгна, аз ги чух и го поправихме. Мисля, че сегашният е добър. Остават ни 20 метра до финала”, обясни той за еврозоната.

След вота на недоверие: Предстои ли вълна от протести и крах на правителството

“Преди няколко дни обявих това на всички партньори, знаят го и затова ще бъдем консолидирани тези дни не на инат, а до влизане на страната в еврозоната. Защото това, което направихме - да влезем в Шенген, да договорим Плана за възстановяване и устойчивост, да влязат над 4 млрд. лева в бюджета, да съберем 8,6 млрд. лева повече от митници и данъчни измами, са неща, от които аз не се срамувам. Те са важни, сложни и вървят към нашия общ път към еврозоната”, коментира лидерът на ГЕРБ.

По думите му в момента, в който светът се намира в една перфектна буря, защото партньорите ни в ЕК и в САЩ имат тежка конфронтация по линия Украйна, партиите от семейства в Европа, които управляват заедно - ЕНП, либерали, социалодемократи, в България враждуват най-много.