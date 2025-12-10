В очакване сме на поредния голям протест в Тръгълника на властта, централните части на столицата и редица градове в и извън страната. Вчера се проведе контрапротестна акция на „ДПС-Ново начало” в над 20 града, която държавният глава Румен Радев определи по-скоро като „манифестация”.

До кога ще продължава вълната от протести и какъв ще е изходът на настоящото правителство? Прогнози дадоха журналистите Петьо Цеков от „СЕГА” и Едуард Папазян от „24 часа” в предаването "Здравей, България".

Петьо Цеков определи жанра контрапротест или „подкрепа на правителството“ като „странен, недемократичен и малко глупав“. Според него подобна инициатива изглежда като опит да се атакува опозицията, а не като автентично гражданско действие.

Папазян от своя страна добави, че подобни прояви целят да покажат „демонстрация на сила”, но според него това рядко успява да надделее над енергията на истински протест.

„Нищо, което е „за”, никога не може да победи „контра“, подчерта той.

И двамата гости отбелязаха, че митингите на ДПС са изпратили сигнали на етническо напрежение – теми, които до скоро не съществуваха в обществения дебат.

Според Папазян не е ясно докъде може да стигне процесът, но отбеляза, че ако протестите продължат, „въпросите от София ще се пренесат в провинцията“, където зависимостите са по-дълбоки.

Анализаторите потвърдиха, че протестът е надпартиен и че именно това му дава сила.

Спекулациите около евентуалната поява на собствен партиен проект на настоящия президент Румен Радев на политическата сцена не спират да текат в публичното пространство. Според Цеков самият Радев може да изиграе ключова роля и да доведе до изход от сегашната ситуация.

След протестите

Според журналистите в студиото на „Здравей, България” протестите ще бъдат продължителни и ще доведат до предсрочни избори.

„Този протест ще прелее през пролетта”, прогнозира Цеков, след което съветва управляващото мнозинство да помисли кога е най-добре да падне и да поготви план за изход.

В следствие на опасенията за предсрочни избори журналистът от „СЕГА” коментира: Управляващите са подготвени, но опозицията трябва да помисли за висока избирателна активност и как да прави политика, а не да мисли само как да вдигне хората от дивана.

„Трябва да има политическа сила която да катализира силата на протестите”, предупреди Папазян, прогнозирайки изхора от евентуални избори.

