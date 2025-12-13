Това е история, започнала от приятелството на трима съученици и превърнала се в поетично-музикален спектакъл, който вече трогва публика в цялата страна. Те са млади, смели, артистични и вярват, че когато думите срещнат музиката, се ражда истинска магия.

Как се раждат „Сезоните на едно глухарче”?

За тях всичко започва с една учителка и нейната стихосбирка-основата на спектакъла, и жена, която не просто преподава литература, а отваря врата към свят, в който тримата откриват своите гласове и смисъл да създават.



„Още от гимназията с нея попаднахме в света на литературата, в която тя ни въведе и до ден днешен продължаваме да вървим в него заедно”, разказа Десислава Динчева. „И това всъщност ни вдъхнови да създадем едно много емоционално преживяване за зрителите, което да е за всички сетива. И оттам започна и цялата история на глухарчето. Тогава се посяха семената му и днес вече той е решил, че ще летят в различни посоки”, казва Десислава.



Но пътят им не е бил само вдъхновение. Имало е и страх, и несигурност-усещания, които тримата открито признават.

„Усещам сладост от това, което вършим и ако в началото бяхме предпазливи, може би малко страхливи към това, което правим, когато го представихме на сцена, видяхме в очите на хората емоцията, която изпитват, сълзи, усмивки, това ни вдъхна кураж да продължим да правим. И видяхме, че има смисъл да продължаваме. Поезията е едно велико изкуство, с поезията от този спектакъл всяко предизвикателство, което излезе в нашия живот и нашия житейски път, може да бъде преодоляно”, казва Андрей Гичев.

А истинската сила на спектакъла идва в момента, в който думите им срещат публиката. Тогава разбират, че има смисъл да продължат и да достигнат до още по-широка аудитория.

Днес когато Глухарчето вече лети в различни посоки, тримата продължават да го водят към нови сцени и нови хора. И след всичко преживяно, те са готови за следващата стъпка.

