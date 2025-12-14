Служители на митническия пункт „Малко Търново” заловиха над 70 кг марихуана. Случаят е от 10 декември. Наркотикът бил укрит в 8 газови бутилки на два автомобила с българска регистрация, които пътували в посока Турция. Стойността на марихуаната надхвърля 1 милион лева.

„В два от проверяваните 3 автомобила се устновиха монтирани газови бутилки – в едното превозно средство имаше 5, а в другото бяха 3. И осемте бутилки бяха пълни с марихуана. Не сме получавали сигнал - всичко се дължи на професионализма на служителите на ГПП „Малко Търново” и на „Гранична полиция”. Стойността на наркотичното вещество е над 1 120 000 лева”, обясни началникът на Митнически пункт” Малко Търново” Христо Илев. Той допълни, че това е най-голямото количесство наркотично вещество, залавяно досега на ГКПП „Малко Търново”.

Граничарското куче Бояр откри над 70 кг марихуана на ГКПП „Малко Търново“

Задържани за престъплението са четирима български граждани. Срещу тях вече са повдигнати обвинения от Районната прокуратура в Бургас.

Повече гледайте във видеото.