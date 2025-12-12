Голямо количество марихуана в 8 газови бутилки на два автомобила с българска регистрация са открити на ГКПП „Малко Търново“. Автомобилите са пътували от България към Турция.

По-рано тази седмица на граничния пункт митническите инспектори селектирали и насочили за съвместна проверка три леки автомобила, пътуващи в посока изход от страната.

При контролните действия участвали и гранични полицаи със служебното куче Бояр, специализирано за откриване на наркотични вещества. Бояр дава идикация къде в колите има наркотик. Установено е, че в два от автомобилите са монтирани съответно 5 и 3 газови бутилки, които са част от функционираща газова уредба, но са пълни не с газ, а с пакети, съдържащи суха зелена тревиста маса.

При извършените полеви наркотестове веществото в пакетите е реагирало на марихуана. Задържаното количество марихуана от газовите бутилки в двата автомобила е общо 70.064 кг бруто тегло. Наркотичните вещества се оценяват на над 1 млн. лева (570 хил. евро) по цени за нуждите на съдебната система.

Снимка: МВР

По случая са образувани две досъдебни производства, които се провеждат под надзора на Окръжна прокуратура –Бургас. Задържани са 4-ма български граждани от трите автомобила. Действията по разследването продължават.

Редактор: Ралица Атанасова