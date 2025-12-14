Право на отговор на Биляна Якова по повод твърдения на кмета на Варна Благомир Коцев в предаването "На Фокус" от 7 декември тази година. Припомняме, че Янкова е ключов свидетел по делото срещу него и бивш служител в общината. Според нея градоначалникът е разпространил неистини и клевети.

По време на интервюто кметът на Варна посочи, че я е виждал само веднъж преди да бъде освободена. Срещата е поискана от нея, за да му обясни за проект, свързан с градския транспорт. „Дойде, обясни, изслушах я, нямахме допирни точки. След няколко месеца тя беше освободена по друга причина – разписвала е протоколи в полза на фирма, които са извън стойността на договора, който вече е бил изтекъл. Подадох сигнал в прокуратурата за това”, обясни още той.

Благомир Коцев: Свободата е да имаш чиста съвест и да знаеш, че истината е на твоя страна

Публикуваме пълния текст без редакторска намеса:

ПРАВО НА ОТГОВОР

До

Нова телевизия

Относно: Разпространени неверни и клеветнически твърдения в предаването „На Фокус с Лора Крумова“

Уважаеми господа,

На основание чл. 18 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) упражнявам правото си на отговор по повод интервюто на кмета на Варна Благомир Коцев в предаването „На Фокус с Лора Крумова“ по Нова телевизия, излъчено на 7 декември 2025 г.

В предаването Благомир Коцев разпространи поредица неверни твърдения, лъжи, внушения и клевети по мой адрес, оплю свидетелите по делото, наричайки ни „кошаревски свидетели“, и беше представен от телевизията като „жертва на системата“.

Настоящият текст има за цел да представи проверени факти,

да опровергае неверните внушения, манипулации, лъжи и да изясни грубите нарушения на журналистическата етика, и да предостави на зрителите цялата обективна истина.

I. Неверни твърдения на Благомир Коцев и опровержение с факти

1. Невярно твърдение: „Биляна Якова е освободена, защото е подписала протоколи в полза на фирмата, свързана с проект за билетната система, и срещу нея е подаден сигнал в прокуратурата за нарушения.“

Факти: През 2024 г. Благомир Коцев подаде сигнал срещу мен до Окръжна прокуратура – Варна (пр. пр. № 2330/2024 г.) по повод поддръжката на билетната система по проект „Интегриран градски транспорт на Варна“.

Прокуратурата извърши проверка и прекрати преписката с постановление, че няма данни за престъпление или нарушения от моя страна.

По ирония на съдбата, именно по този сигнал, с който Коцев се опита да ме злепостави, Окръжен съд – Варна се произнесе с Решение № 405/27.10.2025 г. по търговско дело № 208/2024 г. и осъди Община Варна (управлявана от Коцев) да плати на „Балистик Сел“ ЕООД сумата от 1 361 538 лв., плюс законна лихва и други задължения.

Това потвърждава, че финансовите щети са причинени от действията и бездействията на Коцев, а не от мен.

В ефира на Нова, той заяви, че протоколите били за „над 3 млн. лв.“, което е невярно и представлява опит за манипулиране на общественото мнение.

2. Невярно твърдение: Нарече ме „кошаревска свидетелка“.

Факти: Това е унизително, клеветническо и целенасочено внушение, опит за оказване на натиск върху мен чрез национален ефир. Подобни квалификации нямат нищо общо с журналистическата обективност и представляват явна клевета спрямо мен.

3. Невярно твърдение: Моето освобождаване било мотивирано от подписване на протоколи и нарушаване на договорни условия.

Факти: Моето освобождаване бе незаконно от негова страна и постановено без основание „Завършване на определената работа“.

Осъдих Коцев на две съдебни инстанции и съдът ми присъди обезщетения за незаконното освобождаване – около 24 000 лв. за незаконно уволнение + дължимите лихви и отделно около 19 000 лв. + дължими лихви за неизползвани отпуски и други плащания.

Всички суми вече са ми изплатени от общинския бюджет.

4. Невярно твърдение: Коцев заяви, че се е срещал с мен само веднъж и то „по мое искане“.

Факти: Категорично не отговаря на истината. Многократно съм се срещала с него по негова инициатива. По време на тези срещи Коцев ми е оказвал натиск по един от договорите за проект „Интегриран градски транспорт на Варна“. Поради неговия обвиняем статус за деяния, свързани с принуда, не мога да предоставя повече подробности, но фактите са документирани и доказателствата са представени по делото.

5. Невярно внушение: Коцев се представя като „жертва на системата“.

Факти: Против него е внесен обвинителен акт от Софийска градска прокуратура за деяния, наказуеми по чл. 321, ал. 6, чл. 143, ал. 1, пр. 1 вр. чл. 18, ал. 1, чл. 304б, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, чл. 143, ал. 1, пр. 1 вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК – участие в организирана престъпност, принуда, корупционни престъпления и съизвършителство. Това са официални документи, а не „политически атаки“.

6. Другата свидетелка, Пламенка, също беше спомената в ефир, но Коцев премълча, че и тя е била подложена на натиск поради обществени поръчки.

В един от публично разпространените записи се чува как Коцев я съветва да не оттегля жалбата си, обсъждат се „въздух“ от 10–12% в офертите и как чрез тези проценти се манипулират търговете и се разпределят ползи между участниците, което представлява явна корупционна практика.

7. Финансови нарушения:

В предаването не бяха зададени въпроси за даренията от 200 000 лв., събрани за мярката за неотклонение на Коцев, нито за над 400 000 лв., дължими суми от него и семеството му на община Варна за ползване на общинска земя.

II. Нарушения на журналистическата етика

1. Лора Крумова използва квалификации като: „А тази другата жена… Биляна Якова мисля, че беше…“

Факт: Да, аз съм тази „другата жена“, но нито едно обаждане, нито съобщение, нито покана за коментар не беше отправено към мен преди предаването. Това е грубо нарушение на журналистическата етика и право на отговор.

2. От страна на Лора Крумова, от "кРумова срама" не бяха зададени въпроси за тежките обвинения срещу Коцев, финансовите му нарушения и корупционни практики, докато свидетелите бяха публично оплюти и принизени.

3. Не беше зададен въпрос за 70-те тома доказателства по делото на прокуратурата срещу Коцев.

4. Представянето на Коцев като „жертва“ и оплюването на свидетелите като „кошаревски“ е едностранно, клеветническо и манипулативно.

В тази връзка възникват и следните въпроси:

Как се оправдава използването на унизителни квалификации спрямо свидетел по дело за корупция и принуда?

Защо не беше потърсен коментар от мен или право на отговор преди излъчването на интервюто с Коцев?

Как се съвместява журналистическата независимост с представяне на обвиняем като „жертва“ и игнориране на съдебни решения и събраните доказателства по делото за тежки корупционни престъпления?

Как се внушава, че финансовите щети и сигналите срещу мен са моя вина, когато Окръжен съд – Варна осъди Община Варна управлявана от Коцев за над 1,3 млн. лв.?

Как се оправдава пропускът да се зададат въпроси за даренията от 200 000 лв., дължимата сума от над 400 000 лв., записите за корупция и други доказателства, докато единствено бяха атакувани свидетелите?

III. Настоявам:

1. Да бъде излъчен пълен текст на настоящото право на отговор в първото възможно издание на „На Фокус с Лора Крумова“.

2. Да бъде публикувано на всички онлайн платформи на телевизията – официален сайт, YouTube и социални мрежи.

3. В случай на неизпълнение, си запазвам правото да сезирам СЕМ и да предприема съдебни действия за защита на личните ми и професионални права.

IV. Заключение

Разпространяването на клеветнически внушения в национален ефир, използването на унизителни квалификации като „кошаревски свидетели“, едностранни предавания и представянето на обвиняем за корупция като „жертва“ не само нарушава журналистическата етика, но и уронва законовите права на физическите лица, включително свидетелите по текущи съдебни производства.

По ирония на съдбата, сигналите, подадени от Коцев срещу мен с цел дискредитиране, се оказаха основание за съдебна загуба за него (Община Варна) и доказаха неговата неправомерност в други правни процеси.

Към момента Коцев е обвиняем за тежки престъпления, включително участие в организирана престъпна група, принуда и корупционни деяния. Всички внушения в ефир представляват част от опит за подмяна на истината, уронване и наклеветяване на свидетели, които дават показания по делото.

Нова телевизия чрез начина, по който представи Коцев, допринесе за излъскване на неговия публичен имидж като „най-чистия и неопетнен“ участник в обществения живот, докато едновременно се омаловажават свидетелите, дискредитира се тяхната роля и се предава едностранна и манипулативна версия на събитията. Това е сериозно нарушение на журналистическата етика и принципите на свободата на словото и обективното информиране.

Разпространяването на подобни внушения е неприемливо и изисква незабавно предоставяне на пълно право на отговор, за да се коригира манипулираната и подвеждаща информация.

Приложения:

1. Разпореждане на ОС – Варна;

2. Изпълнителен лист;

3. Заповед за уволнение;

4. Решение на Окръжен съд – Варна.

С уважение,

Биляна Якова

Редактор: Габриела Павлова