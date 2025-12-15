Три основни въпроса стоят пред България. Според експертите това са влизането в еврозоната със стария бюджет, промени в Изборния кодекс преди извънредния вот, както и какви са бъдещите конфигурации за управление. Икономистите смятат, че именно удължаването на бюджета ще бъде най-подходящият вариант да влезем в 2026 г. с новата валута.

Удължителният бюджет може да функционира 3 месеца. При нужда отново може да се удължи, ако има парламентарно мнозинство за това, заявиха икономисти. В текстовете просто ще бъде добавена думата "евро" за предстоящото влизане на страната в еврозоната.

Не е проблем страната ни да работи през първите три месеца от новата година с удължителен бюджет, смятат икономисти. “Удължителен бюджет ще е нещо, което е най-близо до капацитета на българската икономика - и от гледна точка да реализира приходи за бюджета, и от гледна точка да поеме разходи от този бюджет. Дефакто бюджетът за 2025 г. е подходящият за 2026 г.”, каза Васил Караиванов.

“Критиките към първия и към втория вариант на бюджета за 2026 година бяха в разходната част. Удължителен бюджет поне през първите 3 месеца на годината озаптява разходната част на бюджета. Така че очевидно критиките трябва да са по-малко, ако имаме удължителен бюджет”, смята изпълнителният директор на Съюз за стопанска инициатива Михаил Кръстев.

Остава и въпросът дали ще се стигне до изменения на Изборния кодекс, каквито призиви вече се чуха от опозицията, а именно - да се въведе изцяло машинно гласуване преди новия вот. Експертните мнения са противоположни.

“Задължителното машинно гласуване представлява образователен и технологичен ценз. Ако си спомняте, големият срив на избирателната активност между 2017 г. и последните избори стана точно когато беше въведено машинното гласуване - 600 хиляди избиратели напуснаха избирателния корпус”, каза изборният експерт Стоил Стоилов.

“Това, което казва г-н Стоилов относно данните за избирателната активност през 2021 г. и последващите, не е вярно. През април 2021 година имаме над 50% избирателна активност. Когато се въвеждат машините, тя става около 46, а после - 42 на сто. След премахването на масовото машинно гласуване и въвеждането на хартиената бюлетина, в едно среднощно заседание на НС до сутринта, избирателната активност трайно пада под 40%, като през 2024 г. на първите избори е 33%”, обясни адвокатът от инициатива “Правосъдие за всеки” Велислав Величков.

Бъдещите конфигурации на редовното правителство остават неясни. “Големият въпрос е всъщност дали ще намерим сили в себе си след този протест да дефинираме как изглежда политическият модел в България. Той има няколко варианта - единият е радикалният, който се опитва да бъде заявен от няколко години - да вървим към президентска република”, смята политологът Христо Панчугов.

“Ако се появи формацията на Радев - според мен това ще се случи, то тогава изборната активност ще бъде много по-висока. Ако той не направи този ход, очакван от огромната част от хората, които разчитат на него, то тогава това ще бъде неговият политически край”, коментира социологът Кольо Колев.

“Това извади хората на улицата - тази политическа арогантност, това опростачване на дискусиите в парламента, където би трябвало да се градят принципите на едно демократично управление”, смята пиар експертът Георги Куртев.