"Разговорът между Румен Радев и Деница Сачева по време на първата консултация за сформиране на кабинет беше размяна на остроумия, които сме чували, нищо ново не се каза. Едно твърдо отношение последва друго твърдо отношение. Сачева не спести нищо на Радев. Ясно е, че нито президентът иска да си сътрудничи с това мнозинство и по-конкретно с ГЕРБ-СДС, нито коалицията има такова желание. Все пак се запази добрият тон в отношенията". Това каза политологът доц. Стойчо Стойчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Медийният експерт Георги Лозанов пък коментира, че Сачева е оставила Радев в сложно положение. „Тя се отнесе към него като към партиен лидер, който се прави на президент”, подчерта той.

Според него Радев е конкуренция на Бойко Борисов и на Делян Пеевски – „тримата бяха кандидати за ролята на българския Виктор Орбан”. Лозанов посочи още, че всеки нов политически проект има висока подкрепа сред избирателите. Това очаква да се случи и с президента, ако слезе сега на политическия терен.

Стойчев е на мнение, че привържениците на Радев очакват той да предприеме конкретни действия за материализиране на заявките, които подава.

Според Лозанов, ако се тълкуват думите на Радев, това означава, че той ще направи партия. Той допълни, че най-важното за тази формация е доколко ще бъде зависима от Русия.

