Националният отбор по информатика постигна най-добрия си резултат досега на Международната олимпиада
2025 година се превърна в истински повод за национална гордост – българските ученици по природни науки спечелиха общо 97 медала от международни, европейски и балкански олимпиади. Особено впечатляващо е представянето на националния отбор по информатика, който постигна най-добрия си резултат досега на Международната олимпиада – с два златни и два сребърни медала.
Един от златните медалисти е Александър Гатев – първокурсник и дългогодишен състезател, за когото отличието доскоро е изглеждало като почти невъзможна мечта. „Да спечелиш злато на най-престижната олимпиада по която и да е наука е изключително постижение“, сподели той и допълни, че зад успеха стоят безброй часове подготовка, усилия, провали и постоянство.
Три световни титли за България на Световното по карате киокушин
Пътят му започва още в пети клас, след като влиза в Софийската математическа гимназия и открива информатиката, благодарение на вдъхновяващи преподаватели, които превръщат сложния материал в игра и предизвикателство.
Според ръководителя на националния отбор по информатика Илиян Роданов ключът към високите резултати е целенасочената подготовка, правилната стратегия и психическата устойчивост. „Не е важно само колко знае един състезател, а как разпределя времето си, как реагира на трудните задачи и дали успява да се събере след неуспех“, обясни той. Все по-активно в обучението се включват и бивши състезатели, които познават добре пътя към успеха и предават опита си на следващите поколения.Редактор: Ралица Атанасова
