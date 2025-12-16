Разкриха схема за незаконни горива в Русенско при специализирана акция на служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при Областната дирекция на МВР в Русе, съвместно с териториална дирекция „Митници“ в града. Това съобщи регионалният говорител на МВР Даниела Малчева.

Тя уточни, че в хода на операцията, проведена на 15 декември, служителите на реда са действали по оперативна информация за човек, занимаващ се с държане и търговия с горива без платен по закон акциз.

Първата проверка е извършена около 14:40 часа, когато в района на 9-и километър, на изхода на Русе в посока София, в автомобил с русенска регистрация е открито специално оборудване за нелегална търговия. То включвало бидон с вместимост 1000 литра, съдържащ около 500 литра дизелово гориво, както и устройство за отчитане и продажба.

Малчева добави, че последващите действия са отвели служителите до адрес в село Николово, където в имот на 61-годишен мъж са намерени още около 350 литра дизелово гориво и около 400 литра бензин, съхранявани в нарушение на закона.

Общото количество на иззетите горива възлиза на над 1250 литра, отчете Малчева. Тя отбеляза, че всички акцизни стоки са иззети по надлежния ред от териториалната дирекция на „Митници“ – Русе.

Работата по случая продължава за установяване на цялата мрежа, стояща зад незаконната дейност с акцизни стоки, съобщиха още от дирекцията на МВР в крайдунавския град.

