Снимка: iStock
-
Двама арестувани след тежък побой в "Люлин"
-
Кьовеши в София: Кои си знаковите дела на Европрокуратурата в България
-
Перу залови над 3 тона кокаин, предназначен за Белгия (ВИДЕО)
-
Телефонни измамници: Изтегли кредит, защото друг тегли от твое име (ВИДЕО)
-
Засякоха с над 300 км/ч 19-годишен водач на Околовръстното в София
-
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
Според Центъра за изследване на демокрацията загубите, които е претърпяла хазната, са за над 578 млн. лв.
Над 624 млн. литра дизел е продаден „на черно” през 2024 година. Това показва анализ на Центъра за изследване на демокрацията за период от 4 години. По техни сметки загубите, които е претърпяла хазната, са за над 578 милиона лева.
На практика това означава, че всеки ден 90 цистерни са зареждали колонките нелегално по различни бензиностанции, селскостопански и строителни машини. Основният източник на това гориво е така наречена „малка рафинерия”, обясни Тихомир Безлов. „Има данни за идващо гориво от безмитните бензиностанции на Турция. Със сигурност има гориво и от земеделското субсидиране. Големият източник е една малка българска рафинерия”, посочва той.
Схема за милиони: Как кражба на гориво ощети и „Лукойл”, и държавата (ВИДЕО)
„Всеки пети литър дизел е без платени данъци. Това е нещо, което трудно мога да осмисля. Може ли в Сърбия този процент да е 5, а в България – 12 на сто”, коментира председателят на УС на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни