Кражба за милиони. Престъпна група е пробила тръбопровод на "Лукойл" край Стара Загора и е източвала тонове дизел. Задържани са четирима души и то в момент, когато са източвали горивото.

Какво представлява схемата? След като пробили тръбопровода, участниците в нея отвеждали горивото чрез друга тръба на близо километър разстояние през земеделски площи и във вкопана в земята цистерна го складирали. Оттам го транспортирали и продавали на черно. Така един път е ощетена фирмата доставчик, а втори път - държавата.

Задържаха четирима, заподозрени в кражба на дизелово гориво край Стара Загора

Полицията получила сигнал за незаконните действия и проверила случая. Според ком. Яръков схемата съществува от дълго време – над месец. Двама от задържаните са криминално проявени, но никой от четиримата не е осъждан, обясни прокурор Нейка Тенева от Окръжна прокуратура - Стара Загора. Всички те работели на трудови договори.

„Предполагаме, че са имали информация кога по тръбата тече гориво, но не сме установили от къде или от кого я получават”, допълни Тенева.

„Преди, когато беше „Нефтохим”, имаше много кражби и незаконни присъединявания към тръбопровода. След това „Лукойл” въведе система с датчици, които отчитат промяна в налягането на определени разстояния от тръбопровода. В случая е налице един изключително голям професионализъм от страна на извършителите. Те са преодолели датчиците и фирмата не е знаела за източването”, посочи зам. окръжният прокурор на Стара Загора Митко Игнатов. По думите му пласирането на дизела „на черно” ощетило държавата, тъй като тя е загубила много пари от ДДС и акцизи.

Повече гледайте във видеото.